Onsdag kveld varsler byrådslederen at det vil bli avholdt en pressekonferanse i midten av neste uke hvor en avklaring om restriksjonene i Oslo i julen vil bli belyst, skriver VG.

– Her er det smittetallene som er sjefen, og vi er helt avhengige av hvordan smittetallene utvikler seg denne uken for å kunne si noe om endringer i julen for Oslo. Men det er nok bedre at folk forbereder seg på at den sosiale nedstengingen videreføres, og ikke det motsatte, sier Johansen til avisa.

De strenge smitteverntiltakene som blant annet omfatter påbud om munnbind, stengte ungdomsklubber og skjenkeforbud, ble innført av byrådet den 26. november. De varer i første omgang fram til 14. desember. Johansen sier det kan bli snakk om enkelte lettelser.

– Da vil det være tiltak rettet mot barn og unge som står først i køen da, sier han.

Teststrategi

I et Facebook-innlegg onsdag kveld skriver Raymond Johansen også at Oslo vil endre teststrategi.

– Vi kommer til å teste mye mer i områder som har mye smitte, blant annet gjennom massetesting av skoler, nye drop-in-tilbud og nye raskere testmetoder, skriver byrådslederen.

Han viser til at selv om testkapasiteten er god, så kan terskelen for å teste seg være høy for en del av Oslos innbyggere. (NTB)

