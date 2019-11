4

Ingen som med et helt eller halvt øye har fulgt med på de mange forsøkene på etablere et anstendig spisested på Nesodden de siste årene, ville trodd at det var mulig. Men kjendisrestauratør Dag Tjersland (Baltazar, Skur 33) kan bli historisk ute på halvøya med sitt helhjertede forsøk på å etablere restaurant helt ute på brygga, på nesoddtangentuppen.

«Svidd av sol» skrev vi da vi som badegjester tok turen innom Tjersland i sommer. Da hadde han nettopp kommet i gang med uteservering på taket. Det var en opplevelse som lignet vondt på et mageplask. Organisasjonen var ikke klar for åpning bare dager etter at kommunepolitikerne hadde gitt Tjersland grønt lys: «Her burde det vært flere fagfolk på plass som kunne styrt butikken og hatt oversikt. Det blir særlig synlig når en overstadig full person er svimlende nære å ramle ned trappa. Rutinerte folk ville bremset den skjenkinga lenge før», var vår observasjon, mysende i sommersola. Men vi avsluttet vår rapport med at vi gledet oss til å komme tilbake for en høstkveld inne.

Nå er det absolutt høst, og vi var tilbake. Vi ankom med båten fra Aker Brygge. Av samme båt strener tre skikkelser og forsvinner de få meterne fra ferjeleiet og inn på Signalet. Etter noen timer forsvinner de tilbake mot båten – akkurat slik Signalen har ambisjoner om: Å tiltrekke seg folk også fra Oslo.

Vi får et lite bord ved vinduet. Stupmørket utenfor stenger for den store maritime lykken, gjenskinnet er sterkt. Kanskje er det en idé med noe lys utenfor, det hadde gitt bedre dybde til lokalet når kvelden har stengt Signalens sterkeste fortrinn ute. Men en opplyst danskebåt glir forbi. På veggen står lunsjmeny, pizza og smørbrød. Og det selges ferskt brød. Det satses på bred front. Mange bekker små kan gi livsgrunnlag der andre har feilet før. Kveldsmenyen er allerede byttet ut i høst, et smart grep når nedslagsfeltet er begrenset. Slik kan man stimulere folk til å komme tilbake.

Smaksmenyen med sju stopp blir litt meget på en onsdag i livet, men fra à la carte’n er det flere gode muligheter. Få, men fristende og varierte valg er prov på en dreven restauratør. Kanskje er det gryende julestemning som beveger oss mot desembertartar av fjellørret, på svele, servert med pepperrotkrem og sennep til forrett. Blant hovedrettene velger vi langtidsbakt økologisk frilandsgris og torskekotelett, men også «fiskesuppe med påvirkning fra Danmark» og «ravioli med krabbe og gresskar» fristet.

Tjerslands ellers så store forkjærlighet for det italienske, er i overraskende grad tonet ned til fordel for norske råvarer og tradisjon. Ikke engang vinene har adresse Italia.

Forretten er strålende. Ørreten har masse smak og med dill og sennep er dette en flott, stemningsfull start. Grisespiseren er noe mer henrykt enn fiskespiseren over den påfølgende hovedretten. Mørt og saftig kjøtt, som fortæres med god samvittighet – de har jo levd et båsfritt liv disse dyrene. Med selleri- og gulerotpuré, ristede epler og sprø svor som tilbehør gir retten et hint av jul, og er perfekt årstidsmat.

Fiskekoteletten kommer elegant surret sammen med torskefarse i magen og med sitronskiver på hver side. Dette klippes mer eller mindre elegant opp av vår unge kelner. Overraskende mange bein krever litt innsats og retten blir litt for raskt kald, og den dype tallerken er en noe utfordrende ramme.

Men dette er alt i alt svært godt håndverk.

Høstmørket påkaller litt dessertrøst. «Karamell og tjukkmjølk» er en lettbeint norsk pannacottavariant som overrasker positivt. Vi deler en porsjon, og det er egentlig mer enn nok, men vi kaster også inn en bestilling på ost, fire norske. Og dette er det rauseste fatet noen av oss har sett!

Signalen er et ambisiøst prosjekt, som etter en famlende start ute, raskt har funnet formen inne. Overlever de her ute på den nøgne ø, er det en bragd. Neste gang kommer vi tilbake – uten blokk – for å teste smørbrødene en lørdag formiddag. Også pizzaen! Den er visst fantastisk.

