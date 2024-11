Forbudet mot Profeten Brians liv og historie

Monty Python’s Life of Brian, på norsk Profeten Brians liv og historie, handler om Brian som levde samtidig med Jesus og ufrivillig ble utpekt som Messias. Statens filmkontroll totalforbød filmen 11. januar 1980 med et enstemmig vedtak. Premieren i Bergen ble avlyst. Det var første gang en forestilling ble totalforbudt siden Nationaltheatret måtte stenge dørene for teaterforestillingen Guds grønne enger i april 1933 etter at forestillingen ble debattert i Stortinget. Forbudet mot blasfemi var regulert av Straffelovens paragraf 142.

Michael Palin og Graham Chapman fra Monty Python i filmen Life of Brian av Monty Pyton 1980. (NTB/NTB)

Allerede i 1910 kom debatt om kinofilmens skadelige innvirkning. Filmsensur ble innført i Sverige i 1911, og i Norge og Danmark 1913. Statens Filmkontroll ble opprettet med kinoloven i 1913, og skulle godkjenne alle levende bilder før de ble vist til publikum. Sex, vold og blasfemi var tungtveiende grunner til å klippe bort scener. Særlig ble «forbryder- og detektivfilmer» klippet eller forbudt. Fra 1921 gjorde innføringen av 16 års aldersgrense for voksne det lettere å regulere filmvisningene, og flere scener kunne slippe gjennom.

historiskebilder Statens Filmkontroll i arbeid i 1950 etter at kontrollsjefen har notert hvilke scener som må klippes ut. (NTB /NTB)

Derfor var det overraskende på mange da alle de fem medlemmene i Statens filmkontroll var enige om å forby Life of Brian i 1980. De mente at særlig korsfestelsesscenen kunne «såre og krenke en del mennesker i Norge, og det gjelder ikke bare dem som man kaller personlig kristne». Distribusjonsselskapet nektet å klippe bort scenen. Sjefen for filmkontrollen var Else Germeten, tidligere leder av Norges Husmorforbund. Hun uttalte til Vårt Land:

«Vanligvis er vi svært forsiktige med å bruke blasfemiparagrafen. En sjelden gang har vi klippet ut små innslag av blasfemisk karakter i noen filmer. Men vi mener at denne gang var vi nødt til å bruke paragrafen når den nå engang finnes i norsk lovverk. Paragrafen går på det å beskytte folks religiøse følelser, og her må man med i vurderingen at filmens kombinasjon av bilder og lyd virker sterkere enn om det samme hadde stått på trykk».

Historiskebilder Leder av Statens filmkontroll, Else Germeten fotografert i 1979, året før hun la ned forbud mot visning av Life of Brian. (Paul Owesen/NTB /NTB)

Filmen ble gjenstand for sterk debatt. Kritikere av forbudet mente filmen ikke var blasfemisk. Etter en dragkamp med distribusjonsselskapet ble filmen tillatt 8. oktober 1980 – med attenårsgrense. Kravet var nye og modererte norske undertekster og en opplysende introduksjonstekst: «'Life of Brian’ har aldri vært ment som en parodi på Jesu liv. Det har aldri vært hensikten å spotte Gud, den kristne religion eller den kristne tro. Filmen er en komedie om menneskelige svakheter og menneskelig ufullkommenhet».

Kinosalen på Saga kino i Stortingsgata 28 1965. (Leif Ørnelund/Oslo Museum )

Life of Brian fikk ny norgespremiere 27. Oktober 1980. I Oslo var det dobbelt-premiere på Frogner og Saga kinoer 31. oktober hvor den gikk for fulle saler til slutten av desember. Fra november ble filmen vist også på Sentrum kino. Oslo kinematografer skrev i omtalen «Selv om handlingen utspilles i Jødeland i år 33 er ikke kristendommen som sådan overhode berørt i filmen. Det sentrale tema er falske profeter og da særlig våre dagers politiske fanatikeres suggererende grep på lettbevegelige mennesker».

Life of Brian fikk Oslo-premiere etter totalforbudet 31. oktober 1980, med aldersgrense 1980 og informasjon om at filmen ikke var ment blasfemisk. (Oslo byarkiv)

Life of Brian ble Oslokinoens sjette mest sette film i 1980 med 58 101 solgte billetter. Mest sett dette året var Kramer mot Kramer med hele 171 681 besøkende, etterfulgt av Selskapsreisen, Drømmekvinnen «10», Velkommen Mr. Chance og Ondskapens hotell. I 1981 fortsatte visningene av Life of Brian på Palassteateret, Parkteatret, Carl Johan og i 1982 og 1983 på Soria Moria, Jarlen, Victoria, Symra, Gimle, Klingenberg og Kinoteket.

Frogner kino i Frognerveien 30 i 1965. (Leif Ørnelund/Oslo Museum)

Samtidig satte Justisdepartementet ned en lovkomité som skulle se på kinoloven. I 1987 ble kinoloven fjernet. I desember 1989 ble Life of Brian omsensurert til 15 årsgrense. I 2015 ble blasfemiparagrafen opphevet.

Brian frigitt, skrev Arbeiderbladet 17. oktober 1980 da forbudet mot Life og Brian ble opphevet av Statens filmkontroll. (Arbeiderbladet)

