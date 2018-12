Av Gunnhild Hokholt Bjerve og Dag Kjørholt, NTB

Vilja Lande og Abdullah Ouro Agouda er begge tolv år gamle og går på Sagene skole i Oslo.

Mens hun fikk æren av å ønske kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit velkommen, tok han imot Nadia Murad og Denis Mukwege. De to får fredsprisen for sin kamp mot seksualisert vold i krig.

– Det er veldig mange som dytter temaet vekk, fordi det er veldig vanskelig. Det er ikke greit. Man kan ikke bare dytte det vekk fordi det er et vondt tema, sier Vilja til NTB.

De er klare på at dette teamet ikke er for tungt og vanskelig å snakke om med barn.

– Nei, fordi det er noe som skjer med barn. Om folk ikke snakker om det, tenk om barnet det gjelder, har opplevd det selv, og så vil du ikke snakke om det fordi det er for grusomt. Det er ikke greit, sier Vilja.

Begge tror at fredsprisen hjelper.

– Da åpner flere øynene opp og får vite at dette faktisk er et stort problem som skjer med mange barn og voksne, sier de to.

Hadde blandede følelser

Nadia Murad sa hun hadde blandende følelser da hun fikk vite at hun hadde vunnet Nobels fredspris.

– Det var overraskende og samtidig var jeg glad. Jeg innså at dette kunne være en sjanse til å hjelpe barn som har det vanskelig rundt omkring i verden, sa hun.

Denis Mukwege forsøkte å forklare hvordan noen kan behandle barn så grusomt.

– Seksualisert vold er et våpen som ikke bare traumatiserer ofrene. Det traumatiserer hele samfunnet. Når noe skjer med barnet ditt, mister du evnen til å kjempe for deg selv og barna dine, sa han.

Han oppfordret alle til å være med å ta ansvar for å gjøre verden bedre.

Lang tradisjon

Barna forklarte og illustrerte hvorfor de to får fredsprisen, og viste hvorfor kampen mot seksuelle overgrep brukt som våpen i krig er så viktig.

I tillegg til fredsprisvinnerne og kronprinsparet var Oslos ordfører Marianne Borgen, fredssenterets direktør Liv Tørres, Nobelkomiteens nestleder Henrik Syse, Redd Barnas generalsekretær Birgitte Lange og organisasjonens styreleder Nils Øverås blant gjestene.

Redd Barnas fredsprisfest har vært en del av det offisielle programmet for Nobels fredspris siden 1997, og er en fest laget av og for barn. Årets festkomité besto av tolv sjuendeklassinger fra Grünerløkka og Sagene skole i Oslo. (NTB)

