Alenemor måtte kjempe i retten mot Oslo for å få fast jobb etter 11 år. Nå gir byrådet seg.

I fjor vant en alenemor mot Oslo kommune i retten. Hun hadde vært midlertidig ansatt i kommunen i 11 år, og krevde fast ansettelse og oppreising for tapt arbeidsinntekt.

Dommen i tingretten var enstemmig og hun fikk både tilkjent fast jobb og 300.000 kroner. Men kommunen ved bydel Ullern valgte å anke saken. Det er det blitt politikk av, og partiet Rødt varslet at saken ville bli tatt opp som en hastesak i bystyret seinere i februar.

LES OGSÅ: Oslo Ap snur: Vil likevel bevare Ullevål sykehus

Grunnen er at de mener det var uhørt at byrådet tydelig har uttalt at de skal skape en kultur i Oslo kommune for hele og faste stillinger. Byrådet på sin side viste til at det var bydel Ullerns bord, og ønsket ikke blande seg. Partiet Rødt mente på sin side at Oslo kommunes rettsinstruks tilsa at byrådet selv kunne avgjøre om saken skulle ankes.

Trekker anken

Nå snur byrådet på femøringen. Robert Steen, som er byråden som er ansvarlig for bydelene, skriver i en e-post til Dagsavisen at byrådet har besluttet å trekke anken etter en helhetsvurdering.

– I tråd med kommunens rettsinstruks er det den enkelte virksomheten som har kompetanse til å fatte beslutningen om slike saker skal ankes. Samtidig skal byrådet sørge for at beslutningene som fattes i kommunens virksomheter er i tråd med de føringer som byrådet har lagt. På den bakgrunn har jeg bedt Bydel Ullern om å trekke anken, da jeg mener den beslutningen vil være i tråd med de politiske føringer som byrådet har definert. Jeg er glad vi kan sette et punktum for denne saken, av hensyn til alle involverte.

LES OGSÅ: – Regjeringen har gjort en grov feil og gitt bort enorme beløp til de store selskapene

– Dette er helt fantastisk. Det fortjener hun. Jeg er glad for holdningen til byrådet, sier kvinnens advokat Anne-Lise Rolland i LO-advokatene til Dagsavisen.

Hun fikk først høre fra Dagsavisen at anken er trukket.

– Var drit forbanna

Stine Westrum, leder i Fagforbundet helse, sosial og velferd Oslo, har vært dypt engasjert i saken til alenemoren. Og hun har tidvis vært rasende forbanna på byrådet. Nå er tonen en annen.

– Vi har hele tida sagt at byrådet må trekke anken. Nå er vi veldig glade for at det faktisk skjer. Jeg var drit forbanna da jeg hørte at de ville anke saken til en som har vært løsarbeider i kommunen i 11 år. Å måtte kjempe mot det som er en uttalt politikk fra byrådet var for meg og resten av Fagforbundet veldig sjokkerende, sier Westrum til Dagsavisen.

LES OGSÅ: Slik lever Tone (48) i et mikrohus på 22 kvadratmeter (+)

Leder i Oslo Rødt, Siavash Mobasheri, var mannen som truet byrådet med en bystyresak. Han er svært glad for at byrådet har trukket anken, men er samtidig kritisk til at det måtte gå så langt før Steen og co. tok grep.

– Det er bra at byrådet snur. Men vi kan ikke være avhengige av press for å få gjennomslag for sånne saker. Neste gang kan det være noen andre uten de samme ressursene til å stå imot Oslo kommune det gjelder. Vi trenger at byrådet faktisk fører en politikk som hører til en heltidskultur. Jeg vil kreve at byrådet nå tar en skikkelig gjennomgang slik at vi ikke får flere slike enkeltsaker framover, sier Mobasheri.