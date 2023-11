Lillomarkas Robin Hood

Etterlysningsplakat etter livsslaven Ole Pedersen Høiland med signalement «Han er fød 1797, 68 1/2 Tomme høi, rank af Væxt og af god udseende. Han har blaae øine og noget lyst Haar, et Ar paa det/høire Skinnebeen samt flere paa Henderne». ( Rune Aakvik, Oslo Museum. Grafisk trykk av Jens Peter Funch. )

Ole Høiland vokste opp i fattigdom i Agder. Som nittenåring ble han dømt til to års tukthus for sitt første tyveri. Etter under en måned rømte Ole. Frihetstrangen skulle farge de mange sangene og fortellingene om han. I 1823 sto han på nytt for retten. Til tross for at han var festet med fotbøyler naglet til veggen i Kristiansands rådhus, så klarte han å rømme igjen. Nå ble han dømt til kakstryking, det vil si at han ble pisket på bar rygg, fastbundet til en påle, og han fikk livstidsarbeid som slave på nærmeste festning, Akershus festning. På grunn av hans popularitet og evne til å unnslippe arrest, ble han satt under militær overvåking. Da han igjen nesten klarte å rømme fra militærvakta fant man fastbundet «paa hans hemmeligste Lem» en kniv med forskjellige instrumenter som sag og bor.

Slaveriet på Akershus festning ca. 1895. Ole Høiland hadde merker på hender og føtter etter mange års slaveriarbeid i lenker. (Hans Wingaard Friis, Oslo Museum )

Tegnet nøkkel etter hukommelsen

Ole Høiland arbeidet i lenker sju år på Akershus festning til han i 1831 klarte å stjele en båt sammen med noen andre, og ro over til Nesodden. Noen måneder senere ble han tatt og ført tilbake til slaveriet av fangevokteren Ole Vidste. Da han rømte på nytt i 1834, gjemte han seg hos den samme mannen, som nå hadde sluttet i jobben. I hans lille stue ved Åsen gård nord for Torshov planla Ole innbruddet i Christiania-filialen av Norges Bank. Bygget var regnet som ugjennomtrengelig med en rekke dører. Men Ole fulgte med da bankbudet gikk med nøkkelen i handa, og tegnet ned nøkkelen med 14 hakk etter hukommelsen. På nøkkelhullet på hoveddøra gjorde han en avstøpning i bek, og slipte så sin egen nøkkel.

Fangevokter utenfor celledører på Slaveriet på Akershus festning ca. 1895. Ole Høiland ble kjent som utbryterkonge, og rømte fra slaveriet og andre fengsler tretten ganger. (Hans Wingaard Friis, Oslo Museum )

Militære vakter sto utenfor, men Ole kjente de to brødrene Hans Olsen Kullebunden og Peder Olsen Kolseth fra Akershus festning. Han lovet dem 500 spesidaler hver om de så en annen vei. Innbruddet gikk likevel ikke knirkefritt. Ole klarte å låse opp fem dører, men døra til hvelvet gikk ikke opp. På tredje forsøk, natt til andre nyttårsdag kom han endelig inn og fikk med seg 64 100 kasserte, men gyldige, spesidaler.

Ole Høilands celle» på Akershus festning i Oslo. (Postkort fra Nasjonalbibliotekets bildesamling)

Ole Høiland fikk liten glede av pengene. Ole Vidste fikk 10 000 spesidaler. Mye ble funnet, men en stor sum gjemt på Grefsenåsen ble aldri funnet. I etterlysningen ble Ole beskrevet som «høi, rank af Væxt og af godt Udseende. Han har blaae Øine og noget lyst Haar, et Ar paa det høire Skinnebeen samt flere paa Hænderne». Arrene kom fra årene i lenker. I I836 ble han arrestert og kakstrøket før han ble satt på Akershus. For å sikre at han ikke rømte, ble han satt i et trebur i kronprinsens kruttårn med vakter utenfor hvor han ble vist fram. Selv skrev han «Jeg blev udstilt til Skue, Ret som et fanget Dyr». De to bankvaktene fikk 25 dager på vann og brød. Peder Olsen Kolseth, som var på vakt under selve røveriet, ble dømt til gjeldsfengsel.

«Ole Høilands-hula» i Lillomarka hvor Ole Høiland skal ha gjemt seg da han var på rømmen fra lovens lange arm. Foto fra 2019. (Hans Høydalsvik, Lokalhistoriewiki)

Rømte fra spesialcella

På Akershus festning skrev Ole Høiland en vise om sine mange rømninger: «Saasnart jeg nu var kommen i Lænkerne igjen/Jeg lagde Planer sammen at overfile dem». I 1837 mislykkes Ole Høiland med å rømme og ble kakstrøket på nytt. I 1839 greide han det umulige, å rømme fra spesialcella. Han hadde brukt tre måneder på å sage en lem i tregulvet og kom seg ned fra den ti meter høye festningsmuren. Han skadet seg stygt, men fikk god hjelp av mange til å skjule seg i Lillomarka, på Etterstad, i Holmenskogen og ved Ris.

Kistebrev om Ole Høiland gir han nærmest en «Robin Hood-status» med flatterende omtale av hans flotte utseende, hell med damene og frihetstrang: «Denne Mand hvis Navn er helligt i de fattige Nordmænds Munde». (Kilde: Det kongelige bibliotek, Danmark)

Da han ble angitt på Skoger to år etter, ble han ført i åpen vogn fra Drammen til Christiania. Folkemengden var rasende på angiveren, og på veien ble Ole hyllet som en helt. Hans søknad om kongelig benådning ble avslått. Han forsøkte å rømme igjen, men mislykkedes. 20. desember 1848 orket han ikke mer og barrikaderte han cella hvor han hengte seg. I visa om seg selv skrev Ole: «Den Lyst som aldri sover, Den Lyst at være fri».

Fortellingene om Ole Høiland kom i sang og tekst, slik som i flere bøker av smusslitteraturens konge Rudolf Muus, her boka Ole Høiland fra 1904. (Kilde: Nasjonalbiblioteket )

Tyveri ble straffet svært hardt etter norsk lov, med livstid for tredje gangs tyveri fra 1789. Historiene om Ole Høilands gavmildhet var mange, og han fikk status som en norsk Robin Hood-skikkelse med mange hjelpere på sine mange rømninger. Trykk fra Rudolf Muus’ bok om Ole Høiland fra 1889. ( Kilde: Nasjonalbiblioteket)

---

Kilder

Oskar Braaten, Gaterviser, St. Hallvard, bind 16 1938, Oslo Byes Vel

Ole Høiland, Ole Høilands Levnetsløb: I rimede Vers, Tilkjøbs hos G.B. Strøm, Møllergaden Nr. 7, nær Folketheatret, 1878

Justismuseet, Ole Høilands lenke

Erik Melvold, Det store bankrøveriet, hefte 20, Oslo-patriot, Utdanningsetaten

Rudolf Muus, Mestertyven Ole Høilands mærkværdige Liv og Levnet, hvorledes han først betræder Tyvebanen, begaar Indbrud og Udbrud, flygter fra Akershus Fæstning, begaar Indbrud i Norges Bank, rømmer fra Krudttaarnet og fra sin Hule i Grefsenaasen, vil begive sig til Amerika sammen med sin Elskede, da den grusomme Gjengjældelse rammer ham og han fem Aar efter forkorter sit Liv, Sophus Kriedts Forlag, 1889

Norges Bank, Pengeeiningaer i Noreg frå 1514

S.K., Ole Høiland i frihed og i fængsel, Kaspersen, Skinstad Co’s forlag, 1887

Roger Tronstad, På sporet etter Ole Høiland, Arkivgransking, 2019

---

Les mer Byhistorie her

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen