Gassnova varsler kostnadssmell og forsinkelse for CO2-prosjekt i Oslo

Det kommer fram i et brev foretaket har sendt til Hafslund Oslo Celsio, som eier og driver prosjektet, skriver E24.

Da man satte i gang prosjektet med en avtale mellom staten, Oslo kommune og øvrige eiere av Celsio i juni 2022, ble det sagt at kostnadene ikke skal overskride 9,1 milliarder kroner, og at oppstart var i mars 2026. Gassnova mener det er «en betydelig risiko for at prosjektet blir forsinket med tilhørende økte kostnader».

Det har vært flere store endringer i prosjektet den siste tiden, og Celsio mener dette er nødvendig for å minke risikoen for økte kostnader senere.

Forbrenningsanlegget på Klemetsrud står i dag for 14 prosent av Oslo kommunes klimagassutslipp. Byrådet i Oslo har lenge frontet karbonfangstprosjektet som en viktig del av sine klimaplaner.

