Utslippene gikk ned i Oslo – økte i andre storbyer

Tirsdag la Miljødirektoratet fram tallene over klimagassutslipp for 2021 fordelt på landets kommuner. Få kommuner hadde vesentlig nedgang i utslippene i 2021, påpeker Miljødirektoratet. Men hovedstaden skiller seg ut blant Norges storbyer:

Oslo: - 4.6 prosent

Bergen: + 1.1 prosent

Stavanger: + 5.4 prosent

Trondheim: + 3.2 prosent

Kristiansand: + 3.1 prosent

Drammen skiller seg også ut, med en økning i klimagassutslippene på hele 11 prosent fra 2020 til 2021. Også i Sandnes øker utslippene, med 5.4 prosent, ifølge Miljødirektoratets tall. Tromsø viser en økning på 4.9 prosent.

MDG-byråd: - Dette kan vi være stolte av

– Et utslippskutt på 4,6 prosent er kjempegode nyheter. Det er et større utslippskutt enn vi hadde planlagt med i 2021. Det syns jeg vi kan være skikkelig stolte av, kommenterer finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG), som er ansvarlig for Oslos klimabudsjett.

Einar Wilhelmsen (MDG) er finansbyråd i Oslo, her på kontoret i Rådhuset. (Aslak Borgersrud)

Andelen kommuner med reduserte utslipp av klimagasser har økt jevnt de siste ti årene, men i 2021 var det flere kommuner som hadde en økning på over fem prosent i klimagassutslipp, påpeker Miljødirektoratet.

Samlet nedgang

Samlet gikk klimagassutslippene i Norge ned med 0,7 prosent fra 2020 til 2021, viste tallene som Statistisk sentralbyrå la fram i fjor. Nå har Klimadirektoratet brutt ned tallene på kommuner, der Oslo er den eneste storbyen med nedgang i utslippene.

– Vi kutter så mye i et år hvor de nasjonale utslippene nesten ikke går ned i det hele tatt, og de andre storbyene øker sine utslipp. Dette handler om systematisk klimaarbeid over tid, og at vi tør å innføre de grepene som skal til for å få ned utslippene, kommenterer Oslos finansbyråd Einar Wilhelmsen, gjennom byrådsavdelingens pressetjeneste.

Utslippsregnskapet viser utslipp av de tre klimagassene CO₂, metan og lystgass.

– I 2021 gikk utslippene fra personbilene kraftig ned, og halvparten av Oslo kommunes egne bygg- og anleggsprosjekter ble gjennomført med elektriske maskiner. Den andre halvparten av prosjektene ble gjennomført med biodiesel, takket være strenge krav, forteller finansbyråden.

Oslos finansbyråd sender en utfordring til regjeringen i det videre arbeidet med å redusere klimagassutslipp:

– Hvis vi strammer opp den nasjonale klimapolitikken kan vi levere enda større utslippskutt framover. Det er frustrerende at det er ting vi ønsker å gjøre hvor regjeringen bremser. Vi ønsker å innføre nullutslippssoner og gjøre alle byggeplasser fossilfrie, mens det regjeringa gjør er å prakke på oss motorveier vi ikke vil ha, kommenterer Einar Wilhelmsen.

Redusert fra industri

Reduserte utslipp fra sjøfart og kvotepliktige anlegg i industri var hovedgrunnen til utslippsreduksjoner i kommunene med størst nedgang fra 2020 til 2021, melder Miljødirektoratet.

«Arbeidet i kommunane med å redusere utslepp av klimagassar er viktig for at vi skal nå klimamåla våre og er avgjerande for å få til ein berekraftig, langsiktig omstilling. Vi ser at omstillinga må gå raskare, og kommunane har eit ansvar for dette saman med alle andre samfunnsaktørar», uttaler klimadirektør Ellen Hambro i en pressemelding.

