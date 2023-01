Rødt klister

Mange på venstresiden ser seg selv som Asterix og hans strie og ukuelige gallere som ensomme står opp mot overmakten og kjemper for frihet, likhet, fred, antiimperialisme og alt annet som er godt i verden.

Dette segmentet trives godt med at Rødt er det eneste partiet på Stortinget som sier nei til å bidra med våpenhjelp til Ukrainas kamp mot den brutale russiske invasjonen.

Problemet til Rødt er at partiet stiller seg på feil side av historien.

En del av dette selvbildet er at alle andre tar feil. Vi er kjøpt og forledet. Falsk bevissthet. At Rødt med sitt nei skriver seg inn i en helt annen historisk tradisjon enn motstanden mot det romerske imperiet, er det derfor vanskelig å se for mange langt til venstre. Rødt vil fred, alle andre vil krig og Nato-ekspansjon. Kampen mot USA- og Nato-imperialismen, for å anvende språket i denne politiske leiren, overskygger det meste annet.

Dette synspunktet finnes langt inn i Rødt. Det koster partiet dyrt. Hver gang krigen er fremste sak på dagsorden, faller Rødts oppslutning på meningsmålingene. Så mye som 64 prosent av Rødts egne velgere er positive til at Norge støtter Ukraina med våpen, ifølge en undersøkelse utført for Tankesmien Agenda i fjor høst.

Dette har mange i Rødt skjønt. Allerede i mars i fjor sa Moxnes til Klassekampen at «magekjensla seier at vi bør sende våpen». Den linja ble nedstemt. Partiet vil heller bidra med humanitær og annen hjelp.

Nå går det mot omkamp. I forrige uke tok tre partiveteraner til orde i Klassekampen for at Rødt skal gå inn for norsk våpenhjelp til Ukraina. «Det er helt i tråd med Rødts antiimperialistiske politikk å hjelpe ukrainerne med å stanse Putins feige angrep mot befolkningen», sa stortings-vara Terje Kolbotn til avisa.

Det er en sunn erkjennelse, men det skulle da også bare mangle. Og den spiller egentlig veldig liten rolle, annet enn for Rødts meningsmålinger og for partiets posisjon som prygelknabe i mediene. Like etter Vladimir Putins angrep på Ukraina tilsidesatte Stortinget et mer enn 60 år gammelt prinsipp om at Norge ikke selger våpen til krigførende stater. Det var bred enighet, bare et lite parti gjorde fremdeles motstand.

Det er fint at alternative stemmer er representert på Stortinget. Problemet til Rødt er at partiet stiller seg på feil side av historien. Det er ikke uvanlig på venstresiden å være bekymret for Natos ekspansjon østover etter den kalde krigens slutt, men det er langt derfra til å skylde Putins brutale angrepskrig på Nato.

Partiet Rødt gjør ikke det. Men mange medlemmer og andre stemmer på venstresiden står på den linja.

Det har ikke manglet på reaksjoner fra nåværende og tidligere Rødt-medlemmer på forslaget om å åpne for våpensalg. Altfor mange av dem er preget av tanker som at krigen i Ukraina egentlig er Natos proxykrig mot Russland. Eller at Ukraina er et reir av høyreradikale og beint fram nazistiske krefter. Og at uttrykket «Slava Ukrayini» viser at den ukrainske motstanden mot invasjonen egentlig er høyreradikal.

Altså ikke så veldig langt unna Vladimir Putins begrunnelse for å angripe Ukraina.

Det som gjør denne posisjonen enda vanskeligere å forstå, er Rødts historiske røtter. Mye er skrevet og sagt om AKP (ml), med rette. Men AKP var tydelige i motstanden mot Sovjetunionen og sovjetrussisk imperialisme. Det er vanskelig å se at denne arven videreføres med dagens linje. Kanskje skyldes det at Rødt etter hvert er blitt et ganske stort telt, og at medlemmer fra mer Sovjet-tro deler av venstresiden har funnet seg en plass i partiet?

Det er legitimt å være imot norsk våpenhjelp til Ukraina, og det er gode grunner til å advare mot eskalering av krigen. Ingen ønsker seg en atomkrig. Denne hangen til å forstå Putin er likevel vanskelig å forstå.

Før Rødt eventuelt endrer offisielt standpunkt vil partiet fortsette å skyte seg i foten. Det er kanskje stritt og ukuelig. Men det er slett ikke imperialismen partiet kjemper mot i dette spørsmålet.

