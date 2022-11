Politiet meldte klokken 11.20 at de var i området Oslo Plaza og søkte etter at en person hadde truet en vekter med kniv. Ifølge politiet skal dette ha skjedd i forbindelse med at en vekter skulle bortvise vedkommende fra privat eiendom.

I en oppdatering 11.40 skriver politiet at de har pågrepet en person på Frøen stasjon i forbindelse med knivtrusselen.

– Vi sikrer nå video og vitneforklaringer, skriver politiet.

