Væpnet politi skal holde vakt på Rushdie-markering i Oslo

– Som hans forlag vil vi naturligvis vise vår støtte og stå i solidaritet med Salman Rushdie, sier forlagssjef Mads Nygaard i Aschehoug til NRK.

Tirsdag skal et titalls forfattere lese høyt fra «Sataniske vers» i Aschehoug-hagen i solidaritet med forfatteren som ble angrepet og knivstukket da han skulle holde et foredrag i den amerikanske delstaten New York 12. august.

Rushdie ble stukket flere ganger i halsen og overkroppen, men overlevde angrepet.

Salman Rushdie har levd under et tungt sikkerhetsregime siden han ga ut boka «Sataniske vers» i 1988. Boka blir av mange sett på som blasfemisk, og er forbudt i flere land. Rushdie ble, sammen med alle utgivere og oversettere av boka, dømt til døden i 1989 av den daværende lederen i Iran, ayatolla Khomeini.

[ Debatt: Rushdie angår oss alle ]

Dødsdommen ble nesten fullbyrdet i Norge da Rushdies norske forlegger, William Nygaard i Aschehoug, ble skutt utenfor sitt hjem i Oslo i 1993.

Markeringen skjer ikke uten risiko, ifølge stabssjef Harald Nilssen ved Oslo politidistrikt. Det gjeldende trusselnivået i Norge er på nivå fire.

– PSTs vurdering, kombinert med informasjon vi sitter på, samt tematikken, gjør at vi kommer til å stille opp med uniformert og væpnet politi i området, opplyser han.

[ Angriper sier han er overrasket over at Rushdie overlevde ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen