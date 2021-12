Her er Oslos første elektriske øybåt

– Ankomsten av «Oslofjord 1 er en førjulsgave til alle i Oslo, sier byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Sirin Stav, i en pressemelding.

Den elektriske øybåten la til i tåka ved Rådhusbrygga onsdag ettermiddag. Nå skal den testes og klargjøres før den settes i drift i midten av januar.

«Oslofjord 1» er den første av de fem nye nullutslippsbåtene som skal settes inn på linjene mellom Rådhuskaia og øyene i Oslofjorden. Mens dagens øybåter har 236 plasser, har de nye el-båtene plass til hele 350 passasjerer.

All kollektivtransport i hovedstadsregionen skal være utslippsfri i 2028. For Nesoddbåtene ble målet allerede nådd i 2020, alle øybåtene skal være utslippsfrie i løpet av 2022 og ambisjonen er 2024 for hurtigbåtene.

«Elektrifiseringen av øybåtene tar oss et skritt nærmere målet om å bli verdens første utslippsfrie storby» skriver Ruter i pressemeldingen.

[ Energiekspert: Vi trenger mer energi fra flere kilder enn vannkraften ]

Nullutslipp som krav

«Oslofjord II» «Oslofjord III» «Oslofjord IV» og «Oslofjord V» ankommer byen i løpet av første halvår 2022, og vil være klare til sommertrafikken. Linje B1 går til alle øyene, og det opprettes en ny linje B2 som vil betjene Hovedøya, Gressholmen og Langøyene.

De nye Oslobåtene er designet av Multi Maritime i Førde og bygges i Tyrkia.

Miljøstiftelsen Zero har lenge jobbet for å få elektriske øybåter i Oslo. Zero påpeker at de nye øybåtene var det første anbudet hvor Ruter satte nullutslipp som krav, i 2019. Boreal Sjø vant anbudet, og opererer båtlinjen for Ruter fra 1.november.

– Nå er det klart for krav om fornybare og utslippsfrie løsninger for alle nye kollektivanbud i hele landet, som Regjeringen nå må sørge for at skjer, sier teknologiansvarlig Marius Gjelset i Zero, i en pressemelding.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen