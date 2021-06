Buss kolliderte med bil og krasjet inn i et tre på Carl Berner

Like før 16.30 meldte politiet på Twitter at en buss hadde krasjet inn i et tre ved Carl Berner, og at alle nødtetatene var på vei til stedet.

– En buss og en personbil har kommet i samme retning mot Carl Berner. Buss har kommet bort i bil som lå i høyre felt, deretter fortsatt mot høyre over gangvei og inn i et tre. Noen passasjerer på bussen som har smerter i beina. Politiet opptar forklaring av involverte parter, skriver politiet i en oppdatering på Twitter.

Hendelsen skjedde midt i rushtida, og skapte køer opp mot Carl Berner-krysset i ettermiddagstrafikken.

– Det vil ta litt tid å få fjerna leddbussen fra gate og fortau. Det satt folk tydelig preget av hendelsen på fortauet. Bussen har fått hele fronten trykket inn i sammenstøtet, sier Dagsavisens reporter på stedet.

En buss krasjet inn i et tre på Carl Berner torsdag ettermiddag. (Reidar Spigseth)

