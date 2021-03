Null positive spyttprøver på skolene. Nå legges prosjektet på is til skolene åpner igjen

9. mars rullet Oslo kommunes nye pilotprosjekt ut. Gjennom spyttprøver skulle elever ved ulike skoler massetestes. Man skulle raskt og effektivt få avdekket smitte blant skoleelever, og på den måten enkelt kunne sette inn tiltak. Håpet var at man kunne unngå at smitte spredte seg blant skolebarn, og sørge for at skolene kunne åpne.

Prosjektet kom i gang på Stovner skole i bydelen der smitten over tid har vært aller størst.

Men mandag kom den triste beskjeden: Alle ungdoms- og videregående skoler i Oslo stengte ned. Dermed ble hele pilotprosjektet lagt på is.

– I løpet av uke 10 rakk det å bli delt ut 226 spyttprøver, og etter planen skulle Helseetatens opplæringsteam vært til stede også uke 11. Mandag 15. mars ble videregående skoler stengt for fysisk undervisning i hele Oslo, og utlevering av spyttprøver er derfor satt på vent, sier kommunikasjonsrådgiver Rikke Granrud i Helseetaten i Oslo kommune til Dagsavisen.

Null positive prøver

Av de 226 spyttprøvene som ble delt ut kom det ingen positive prøvesvar tilbake.

– Det er kun elever og lærere som har mottatt opplæring som kan få utdelt prøvekit. Prosjektet er avhengig av at elevene fysisk er til stede på skolen for å kunne ta imot prøvekit og å levere fra seg spyttprøver som er tatt. Derfor har prosjektet valgt å vente med videre utlevering av spyttprøver og oppskalering fram til skolene åpner igjen, sier Granrud.

Da pilotprosjektet ble lansert forrige uke uttalte kommunen at målet var å teste over 5000 elever i uka.

Prosjektet er avhegig av at elevene er fysisk tilstede på skolen — Rikke Granrud

– Målet er å koronateste 49.000 Oslo-elever i sju uker, med 5000–7000 tester i uken. I første omgang skal elever i videregående skoler i Oslo-områder med høyt smittetrykk massetestes, sa seniorrådgiver Trude Andreassen i Helsedirektoratet.

– Ikke på pause

Skolene er nå stengt til tidligst over påske, så det vil ta litt tid før flere spyttprøver kan hentes inn igjen. Men selve prosjektet er ikke satt på pause, understreker kommunen.

– Det er viktig å understreke at prosjektet ikke er på pause, kun utlevering av spyttprøvene. Vi har fremdeles fulle dager med å utbedre prosjektet, og bruker nå tiden godt på nettopp det, sier Granrud.

Forrige uke, uke 10, var den uka med suverent høyest smitte i Oslo så langt i pandemien. Til sammen 1960 Oslofolk testet positivt for koronaviruset. En ganske ny trend er at særlig mange barn og unge nå ser ut til å bli smittet på skolen og i barnehagen. Ifølge Helseetatens ukerapport for uke 10 ble så mange som hver tredje person under 20 år som testet positivt smittet på skolen eller i barnehagen i uke 7–10. Til sammen 593 personer under 20 år ble registrert smittet i disse ukene, hvorav 194 ble smittet på skolen eller i barnehagen.