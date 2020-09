McConnells uttalelse torsdag kommer etter at USAs president Donald Trump ikke ville forplikte seg til en fredelig maktovergang hvis han taper valget.

– Vi vil se hva som skjer, sa Trump da han onsdag fikk spørsmål om saken på en pressekonferanse i Det hvite hus.

– Du vet at jeg har klaget svært mye over stemmesedlene, og stemmesedlene er en katastrofe, svarte Trump.

Det er høyst uvanlig at en sittende president uttrykker noe annet enn full tillit til det amerikanske demokratiets valgprosess. Men for fire år siden ville han heller ikke forplikte seg til å godkjenne en eventuell seier til sin motkandidat Hillary Clinton.

Trump sier også at han tror valgresultatet vil ende i høyesterett, og at det derfor er viktig å få utpekt en ny dommer så raskt som mulig etter at Ruth Bader Ginsburg døde fredag i forrige uke. Hvis Trump greier å få en dommer godkjent i det republikanskkontrollerte Senatet før valget, vil seks av ni dommere være konservative og utnevnt av republikanske presidenter, tre av dem av Trump.

– Vinneren av valget den 3. november vil bli innsatt den 20. januar. Det vil bli en ordnet overgang, slik det har vært hvert fjerde år siden 1792, skriver McConnell på Twitter.

