Donald Trump er godt i gang med sin valgkamp for å få fortsette i jobben som president i USA.

Tirsdag var han i Pennsylvania for et valgmøte i Moon Township. Der ble han mottatt som en helt av tilhengerne. De var ifølge amerikanske medier flere tusen og dermed flere enn anbefalingen om å holde forsamlinger til under 100 personer.

Under talen han holdt gikk Trump igjen til angrep på Joe Biden, korona og «radical left».

– Han er imot våpen, olje og Gud, sa Trump om sin rival i kampen om presidentvervet.

Pennsylvania er en stat som kommer til å bli viktig for utfallet av valget 3. november.

Donald Trump vant i Pennsylvania i valget i 2016. Men det var knepent, vel 40.000 stemmer skilte Trump og Hillary Clinton og dermed gikk stemmene til de 20 valgmennene til Trump.

Plakater og røde hatter

Flere videoklipp av valgmøtet tirsdag ble kringkastet på MSNBCs morgenshow «Morning Joe» onsdag morgen. I sedvanlig stil hadde folk plakater og røde hatter. Denne gangen hadde også en god del på seg munnbind.



Skjermdump: MSNBC

Men det var noe som manglet på bildene.

– Det er ikke en eneste svart person her, utbrøt kommentator Donny Deutsch.

Bildene viste en hvit forsamling.

– Dette ser ut som et valgmøte fra 30-tallet, fortsatte Deutsch.

Donnie Deutsch. Foto: Photo/Julius Constantine Motal

Donny Deutsch er en hyppig gjest hos kabelkanalen MSNBC sine mange TV-show.

– Vanligvis har Trump plassert et par svarte mennesker bak seg, men han har ikke gjort det en gang, la han til.

På bildene fra MSNBCs sending var det ingen svarte personer.

På et foto fra NTB er det derimot en svart person på et foto Dagsavisen fant i arkivet deres.

Høyesterett

Trump gjentok tirsdag at han akter i innsette en kvinne i det ledige setet i høyesterett.

Lørdag vil han kunngjøre kandidatens navn.

Trump skal besøke Høyesterett og vise sin respekt for høyesterettsdommer Ruth Bader Ginsburg.

Avdøde Ruth Bader Ginsburg skal på onsdag og torsdag ligge på lit de parade i bygget som huser USAs høyesterett.

Dermed får offentligheten vise høyesterettsdommeren den siste ære.

Ginsburg, som satt som en av rettens ni dommere i 27 år, døde i en alder av 87 sist fredag.

Cindy McCain

Det er stadig flere republikanere som nå vender ryggen til Donald Trump.

Enken etter den republikanske senatoren John McCain, Cindy McCain, støtter Demokratenes presidentkandidat Joe Biden.

I en rekke meldinger på Twitter redegjorde hun for grunnene til å støtte Biden, skriver CNN

– Han vil være en øverstkommanderende som den beste kampstyrken i verden kan stole på, fordi han vet hvordan det er å sende et barn av gårde for å kjempe, skrev McCain.

Fakta om valget i USA

* USA holder presidentvalg om 41 dager, tirsdag 3. november.

* President Donald Trump (74) stiller til gjenvalg for fire nye år for Republikanerne, med Mike Pence (61) som visepresidentkandidat.

* Joe Biden (77) stiller for Demokratene med Kamala Harris (55) som sin visepresidentkandidat.

* USAs president velges ikke direkte av folket, men av 538 valgmenn utpekt av de 50 delstatene og hovedstaden Washington.

* Valgmennene må i utgangspunktet stemme for den kandidaten som får størst oppslutning blant velgerne i delstaten valgmennene tilhører.

* Antall valgmenn er ujevnt fordelt mellom delstatene etter størrelse, og noen stater er derfor mer avgjørende enn andre.

* Vippestatene er delstater der Republikanerne og Demokratene ligger forholdsvis jevnt og der de har byttet på å trekke det lengste strået. Hvilke stater som er vippestater, kan endre seg over tid i takt med demografiske og andre endringer.

* Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, North Carolina, Florida og Arizona regnes i år som de viktigste vippestatene.

* Valgordningen gjør det mulig å vinne presidentvalget uten å ha flest stemmer på landsbasis, forutsatt at man vinner i de riktige delstatene.

* Rundt hver fjerde velger avgir vanligvis stemme via posten, men som følge av koronapandemien ventes det i år at opptil tre av fire velgere kommer til å gjøre dette.

* Samtidig med valget av president er alle de 435 setene i Representantenes hus og 35 av de 100 plassene i Senatet på valg. (NTB)

