– Hans umodne avvisning om å ikke signere brevet bekrefter det vi alltid har mistenkt, at Johnson, med sin arroganse, tror at han er over loven og over ansvaret, tvitret Labours skyggefinansminister John McDonnell etter at Johnson lørdag kveld sendte brev til EU for å be om en utsettelse av brexit.

Johnson signerte ikke brevet, og sendte samtidig et annet brev til EU-lederne der han understreket at han ikke ønsker en utsettelse, og at det er parlamentet som ber om det.

Det var knyttet spenning til hva Boris Johnson ville gjøre etter at parlamentet lørdag med 322 mot 306 stemmer stemte for et forslag som beordrer statsministeren til å be EU om en utsettelse av brexit. Forslaget innebærer at parlamentet holder igjen sin eventuelle godkjenning til Johnsons avtale til etter at prosessen med å få gjennom den nødvendige lovgivningen er gjennomført. Storbritannia skal etter planen ut av EU 31. oktober, og Johnson vil fortsatt forsøke dette.

Stemte ikke

Vedtaket lørdag førte til at det ikke ble stemt over selve brexit-avtalen likevel lørdag. Det var regjeringens beslutning å utsette avstemningen, ikke Underhusets. Regjeringen vil forsøke å bringe den fram for parlamentet for en avstemning mandag, men om det skjer, avhenger av at speaker i Underhuset godtar det.

Drama

Utviklingen skjedde på en høydramatisk dag da parlamentet kom sammen for første gang på en lørdag siden Falklandskrigen i 1982.

Planen var å stemme over den ferske brexitavtalen statsminister Boris Johnson og EU-ledere ble enige om torsdag. Det var en triumf for statsminister Boris Johnson da han i tolvte time ble enig med EU om en ny avtale torsdag. Det så ut til å være svært jevnt før avstemningen.

Endret planen

Men i løpet av det siste døgnet ble situasjonen i Underhuset brått endret. Det skjedde etter at det ble lagt fram et tilleggsforslag av representantene Oliver Letwin, som er tidligere konservativ representant, men kastet ut.

Forslaget ble lagt fram for å være helt sikker på å unngå en "no deal"-utgang underveis i prosessen med å få hele lovgivningen igjennom. Selv om det skulle bli flertall for avtalen, må parlamentet nemlig gjennom en prosess de neste par ukene for å godkjenne lovgivning rundt brexit. Politikere som frykter en "no deal" var redd for at de som ønsker en "no deal" skulle forsøke å få dette gjennom innen lovgivningsprosessen er fullført de neste ukene. Tilliten mellom fløyene er rekordlav.

De ønsket derfor at parlamentet holder igjen sin eventuelle godkjenning til etter at denne prosessen er gjennomført, som kan ta et par uker etter at en avtale er godkjent.

Oliver Letwin, som fremmet forslaget, sier det ikke ble fremmet for å stanse avtalen, men for å hindre alle eventuelle forsøk på likevel å få en "no deal". Letwin ønsker selv å stemme for Johnsons avtale, men ønsker ikke å risikere en "no deal".

Forkjemperne for Johnsons avtale anklager likevel de som stemte for Letwins forslag for å hindre at brexit gjennomføres.

Jevnt løp

Johnsons avtale skal altså stemmes over i uka som kommer. Det er ventet å bli svært jevnt. Regjeringen trenger 320 representanters stemmer for å få flertall. Mange har sagt hva de vil stemme, andre har ikke bestemt seg eller ikke offentliggjort sin mening.

Lørdag formiddag lå det an til at 302 er sikre på å stemme for avtalen, ifølge en oversikt fra BBC. De fleste av disse er konservative. 21 er uavhengige (mange eks-konservative), og ni er fra Labour.

Minst 301 vil stemme imot avtalen. Disse er hovedsakelig fra Labour. I tillegg er de fra de andre opposisjonspartiene, som Liberaldemokratene og skotske SNP, i tillegg til andre småpartier og uavhengige. Også det unionistiske DUP, som er støtteparti for regjeringen, er imot avtalen. Dette er av stor betydning og har skapt mye debatt.

36 representanter har enten ikke bestemt seg eller har ikke sagt hva de vil stemme på. Disse er fra Det konservative partiet, Labour og uavhengige. (Parlamentet har 650 representanter, men 11 stemmer ikke).

Hva sier EU?

EU må imidlertid godkjenne en utsettelse om det skal bli noe av. Her har det kommet motstridende signaler. Frankrikes president, Emmanuel Macron har sagt at han ikke ønsker å innvilge en utsettelse. Men det er likevel en oppfatning om at EU vil innvilge en utsettelse dersom Storbritannia ber om det.

Det er ventet at EU nå vil drøye med å gi sitt svar. EU øsnker å se hva som skjer i det britiske parlamentet. Johnson ønsker dessuten å la det være en viss usikkerhet rundt om det vil bli gitt en utsettelse, slik at presset for å stemme for en avtale øker.

Les også: Tusenvis demonstrerte for ny folkeavstemning i London