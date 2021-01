Over 2.000 pågrepet etter store demonstrasjoner i Russland

Saken er oppdatert

I hovedstaden Moskva er minst 800 mennesker pågrepet, ifølge organisasjonen OVD-Info.

Demonstrasjonen her skulle egentlig vært holdt utenfor hovedkvarteret til sikkerhetstjenesten FSB, som beskyldes for å ha stått bak forgiftningen av Navalnyj i fjor. Anklagen er flere ganger avvist av russiske myndigheter.

Men politiet sperret av plassen ved hovedkvarteret, så protesten måtte flyttes til et torg et stykke unna. Flere hundre mennesker skal ha marsjert gjennom sentrum mens de ropte «Putin, gå av!»

Tidligere på dagen demonstrerte tilhengere av Navalnyj i en rekke byer lenger øst i landet. Til sammen er over 4.000 mennesker blitt pågrepet, ifølge OVD-Info.

USAs nye utenriksminister Antony Blinken fordømmer Russlands behandling av demonstrantene. I en uttalelse søndag ber han om løslatelse av Navalnyj og «andre som er pågrepet for å utøve sine menneskerettigheter».

Danset på isen

I Vladivostok ved stillehavskysten skal flere tusen mennesker ha demonstrert, til tross for 20 minusgrader. Noen av dem danset på isen før de forsøkte å løpe unna politiet.

Demonstrasjonen i Novosibirsk skal ha vært en av de største. Også her deltok flere tusen mennesker, og over 80 ble pågrepet.

Aleksej Navalnyj og hans allierte har håpet på størst mulig oppmøte over store deler av Russland.

– Ingen ønsker å bo i et land der vilkårlighet og korrupsjon råder. Vi har flertallet på vår side, skrev Navalnyj for noen dager siden i en melding fra cellen der han sitter fengslet.

Han oppfordret til nye landsomfattende demonstrasjoner og ba folk om ikke å være redde.

Risikerer fengsel

Det russiske innenriksdepartementet har advart folk mot å delta i demonstrasjonene. De er ikke godkjent av myndighetene, og deltakerne kan bli siktet for deltakelse i masseopptøyer.

Strafferammen er på opptil åtte års fengsel. I tillegg kan demonstrantene bli siktet for brudd på koronarestriksjonene.

I Moskva har myndighetene søndag stengt sju T-banestasjoner og gitt butikker ordre om å holde stengt. Store områder i sentrum av St. Petersburg er sperret av.

Også forrige helg var det et stort antall demonstrasjoner med krav om at Navalnyj løslates. Store og små protester ble holdt i over hundre forskjellige byer.

Dette er uvanlig i Russland, der det stort sett er i Moskva og St. Petersburg at opposisjonen tidligere har klart å tromme sammen til store demonstrasjoner.

Ransaket leiligheter

Flere titusener deltok i protestene forrige lørdag, ifølge flere medier. Arrangørene selv mener 300.000 møtte opp, og over 4.000 skal ha blitt pågrepet.

Noen dag senere gikk politiet til aksjon mot flere leiligheter som eies av Navalnyj eller benyttes av hans antikorrupsjons-stiftelse FBK. Navalnyjs bror Oleg, hans nære allierte Ljubov Sobol og flere andre støttespillere ble pågrepet.

Facebook, Twitter, Tiktok og flere andre sosiale medier er blitt varslet om at de vil bli bøtelagt av det russiske medietilsynet. Begrunnelsen er at de ikke gjorde nok for å fjerne oppfordringer til mindreårige om å delta i demonstrasjonene forrige helg.

– Brøt meldeplikten

For Navalnyj selv er det et nytt rettsmøte tirsdag. Han ble pågrepet det han vendte tilbake til hjemlandet 17. januar.

Påtalemyndigheten mener han ikke har overholdt betingelsene i en betinget dom fra 2014 om hvitvasking av penger.

Egentlig skulle han ha meldt seg for myndighetene med jevne mellomrom, men dette var vanskelig i perioden da han befant seg i Tyskland og ble behandlet for forgiftning.

Russiske myndigheter har også beskyldt Navalnyj for å handle på oppdrag fra vestlige land som angivelig blander seg i russiske interne forhold.

Analytikeren Tatjana Stanovaja tror Russlands regjering innser at det er misnøye i landet, blant annet i kjølvannet av en upopulær pensjonsreform i 2018. Men regjeringen hevder også at vestlige etterretningstjenester fyrer oppunder protestene.

– Legger seg på tøffere linje

– Denne kombinasjonen kan bidra til at myndighetene legger seg på en tøffere linje. Det tror jeg vi allerede ser, sier Stanovaja til nyhetsbyrået AP.

Russland er selv blitt beskyldt for skjulte forsøk på å påvirke den politiske utviklingen i andre land i senere år. Ikke minst i USA, der en rekke etterretningsorganisasjoner har slått fast at Russland forsøkte å hjelpe Donald Trump i valgkampen i 2016. Den russiske regjeringen har avvist påstanden.

I Russland er 44 år gamle Navalnyj i stor grad kjent for sin kamp mot korrupsjon. Etter at han ble pågrepet, publiserte medarbeiderne hans en video som angivelig viste et palass ved Svartehavet som tilhører Vladimir Putin.

Videoen er blitt sett over 100 millioner ganger, og Putin ble nylig nødt til å benekte offentlig at eiendommen er hans.

