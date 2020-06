Sammen med sine døtre Mary og Stella, har McCartney skrevet under på et brev som er sendt til regjeringen.

De mener det er på høy tid at britiske skolebarn får muligheten til å velge klimavennlige, veganske måltider, skriver avisen The Guardian.

I dag er det obligatorisk å servere kjøtt, fisk og meieriprodukter ved britiske skoler.

Ingen trenger å spise kjøtt

McCartney og døtrene mener myndighetene bør velge nye retningslinjer når det gjelder kosthold fordi det er mer klimavennlig, sunnere og for å redde dyrene. I en uttalelse heter det:

«Ingen trenger å spise kjøtt, så det burde ikke være obligatorisk å servere det ved skolene.»

Paul McCartney sammen med døtrene Mary (til venstre) og Stella. Foto: Matt Dunham / AP /NTB scanpix

McCartney og døtrene har lenge kjempet for dyrs rettigheter og for at folk skal spise mindre kjøtt. De står blant annet bak kampanjen «Meat Free Monday», som ble lansert i 2009.

Paul McCartney har selv vært vegetarianer siden midten av 1970-tallet.

Vil ha veganske måltider

Brevet er sendt i forbindelse med at britiske myndigheter jobber med en nasjonal mat- og kostholdsstrategi.

Det er dyrevernsorganisasjonen PETA som har ledet kampanjen for å endre kostholdsrådene som britiske skoler følger. Organisasjonen har vist til at skolebarna selv ønsker endring. Av en undersøkelse fra 2019, går det fram at 70 prosent av britiske barn ønsker flere veganske måltider på skolemenyen.

Ifølge dagens retningslinjer skal det serveres meieriprodukter hver dag. Kjøtt og fjæfe skal stå på menyen tre eller flere ganger i løpet av en uke.