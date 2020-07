Kina, hvor koronaviruset antas å ha sin opprinnelse, har ført stat, militær- og privat sektor sammen i et forsøk om å bekjempe viruset som har drept over 500 000 mennesker over hele verden. Mange andre land, inkludert USA, koordinerer tett med privat sektor for å prøve å vinne vaksineutviklingsløpet. Senest i dag ble det kjent at USA vil betale 1,6 milliarder til vaksineutviklingsselskapet Novavox.

Sinovac Biotechs eksperimentelle vaksine skal bli Kinas andre og verdens tredje, i siste nivå av testing denne måned. Landet står bak åtte av de 19 vaksinekandidatene, melder nyhetsbyrået Reuters.

Les også: USA vil betale 1,6 milliarder dollar til Novavax for vaksine mot koronaviruset

Står overfor mange utfordringer

Etter flere skandaler knyttet til vaksiner med dårlig standard de siste årene, har Kina også grunn til å bekymre seg rundt vaksinekvalitet og sikkerhetsspørsmål. Beijing må overbevise verden om at den har oppfylt alle sikkerhets- og kvalitetskrav. I fjor innførte Kina en lov som skal regulere vaksinebransjen, med tyngre straff for å selge og lage falske- eller lavkvalitetsvaksiner, enn andre medikamentprodukter.

Kina står overfor mange utfordringer, ettersom pandemien har preget landet, noe som hindrer innsatsen for å gjennomføre store forsøk som dette. Derfor har de flyttet fokuset utenlands, men så langt har kun en håndfull land vist vilje til å samarbeide: United Arab Emirates (UAE), Canada, Brasil, Indonesia og Mexico. Verken store europeiske land eller USA har vist interesse for Kinas koronavaksiner, fordi de fokuserer på sine egne prosjekter.

Les også: Kinas moralske kollaps

– En prøvd og sann strategi

Kina har hovedsakelig fokusert på inaktivert vaksineteknologi – en teknologi som er velkjent og har blitt brukt til å lage vaksiner mot sykdommer som influensa og meslinger. Dette kan øke sjansene for å lykkes.

– Det er en prøvd og sann strategi. Hvis jeg måtte velge en vaksine som jeg tror ville være mest sannsynlig at er trygg og effektiv, ville jeg valgt den, sa Paul Offit, direktør for vaksineopplæringssenteret ved Children’s Hospital of Philadelphia, om inaktivert vaksineteknologi, til nyhetsbyrået Reuters.

Fire av de kinesiske vaksinekandidatene er inaktiverte vaksiner.

En statskontrollert enhet har på et par måneder fullført to vaksineanlegg, mens statlige virksomheter og militæret har tillatt å bruke eksperimentelle skudd på personalet.

Les også: Strandet på flyplassen i Filippinene er han virkelighetens Tom Hanks