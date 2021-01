De holdt igjen lenge – men nå er smittetrykket så høyt i Stobritannia at landet er tilbake til en «lockdown» som ligner den de hadde i mars:

* England holder skolene stengt i sju uker, fram til midten av februar.

* Skottland holder skolene stengt til slutten av januar.

* Wales holder skolene stengt til minst 18. januar.

* Folk i England og det meste av Skottland blir bedt om å holde seg hjemme. Det er kun spesielle unntak, som å handle nødvendige varer, gå på jobb hvis man absolutt må, å trene ute, søke legehjelp eller unnslippe vold i hjemmet.

Flere pasienter enn i våres

Det er effekten av den nye varianten av koronaviruset i Storbritannia som får varsellampene til å blinke hos britiske myndigheter nå.

– Det er både frustrerende og urovekkende å se hvor fort den nye varianten sprer seg, sa statsminister Boris Johnson da han kunngjorde innstrammingene mandag kveld. Allerede fra tirsdag skulle de innføres.

Han drøyde lengst mulig, men så måtte Boris Johnson stenge skolene. Her fra kunngjøringen mandag kveld. Foto: AP/NTB

Han sier det er bekreftet at den nye varianten er mellom 50 og 70 prosent mer smittsom enn den opprinnelige utgaven. Sykehusene i England begynner å fylle seg opp, ifølge statsministeren. Antallet covid-19-pasienter på engelske sykehus økte kraftig bare den siste uka, er nå 40 prosent høyere enn under forrige smittetopp i våres, varsler Johnson. Antall døde har økt med 20 prosent den siste uka. Daglige dødstall er foreløpig ikke like høye som i april, men går altså oppover, og pleier å stige i takt med innleggelsene som ble foretatt noen uker tidligere.

– Presset er større enn noen gang siden starten av pandemien, sier statsministeren.

– Blir verre enn første bølge

Lege Coralie Carle ved et sykehus i Peterborough i England sier antall innleggelser av covid-19-pasienter øker stadig.

– De fleste av oss tror det blir verre enn den første bølgen, på grunn av den nye varianten, og at den spres så mye lettere, sier Carle i podkasten Newscast.

Det er særlig i England man har sett utbredelsen av den nye koronavirusvarianten. Man har ingen grunn til å tro at denne varianten er farligere for de smittede enn andre varianter, men siden den smitter flere, vil også flere kunne bli alvorlig syke.

– Vi må gjøre mer sammen for å få denne nye varianten under kontroll, samtidig som vaksinene våre rulles ut, sier Johnson.

Snudde på hælen

Senest søndag sa statsminister Boris Johnson til BBCs Andrew Marr:

– Det er ikke tvil i min sjel om at skolene er trygge.

Da sa Johnson at elever skulle begynne på skolen igjen etter nyttår.

To dager senere er de stengt.

Regjeringen har gjentatte ganger fått kritikk for å være altfor sen med å innføre innstramminger. Johnson kunngjorde de nye innstrammingene mandag kveld, bare få timer før de skulle innføres tirsdag. Kritikere og politiske kommentatorer sier Johnson stadig prøver å unngå vanskelige avgjørelser, og derfor utsetter dem til det siste.

Det var trolig beskjedene fra fire helseeksperter om at helsevesenet blir nedtynget i nær framtid om man ikke strammer til, som ble tungen på vektskålen for regjeringen, mener BBCs politiske redaktør, Laura Kuennsberg.

– Som vi har sagt mange ganger: Boris Johnson liker ikke å levere dårlige nyheter. Han vil alltid prøve å holde seg til det han ønsker skal skje, helt til det er helt tydelig at det ikke går, sier Kuennsberg.

God vaksinefart

Men tross den dystre utviklingen er det én faktor som gir britene håp og som skiller denne situasjonen fra den i mars: Utrullingen av vaksiner.

Storbritannia ligger bedre an enn de fleste andre europeiske land i vaksineringsprosessen på dette tidspunktet.

En million har allerede fått første dose i Storbritannia, mens tallet for Frankrike er bare drøyt 500 personer etter en ukes vaksinering. Målet i Frankrike er likevel å nå en million innen januar er over. I Tyskland var tallet 240.000 søndag morgen. At Storbritannia ligger så langt foran skyldes at landet valgte å nødgodkjenne vaksinen fra Pfizer og BioNTech flere uker tidligere enn EU.

I flere land i Europa øker kritikken om treghet i vaksineringen, men EU har sagt at det handler om press på produksjonskapasiteten på verdensbasis, snarere enn planleggingen i EU, og at EU-landene vil komme ordentlig i gang med vaksinering i ukene nå fra nyttår. EU har gjort avtaler med en rekke ulike vaksineprodusenter. Foreløpig er kun Pfizer-BioNTech godkjent i EU, men Modernas ventes godkjent denne uka.

Drøyer andre dose

Storbritannia har skaffet seg nok et forsprang ved at landet denne uka har begynt å vaksinere også med vaksinen fra AstraZeneca og Oxford-universitetet. Denne brukes nå i tillegg til Pfizer-vaksinen i Storbritannia.

Storbritannias regjering håper at alle i de prioriterte gruppene, som inkluderer sårbare, eldre og utsatt helsepersonell, skal ha fått sin første dose innen utgangen av februar. Det utgjør 13.9 millioner mennesker i England, ifølge regjeringen. Med dette som mål vil det bety to millioner vaksineringer per uke.

– Jo mer vi vaksinerer, jo lettere vil det være å lette på restriksjonene, sier statsråd Michael Gove.

Storbritannia endret nylig vaksineringsstrategi for at flest mulig skal få vaksinen fortest mulig: I stedet for å gi dose nummer to etter tre til fire uker (avhengig av vaksinetypen), drøyes den andre dosen nå til 11-12 uker etter første dose. Oxford-vaksinen ser ut til å kunne forhindre alvorlig sykdom allerede etter første dose. Men BioNTech har advart mot å utsette andre dose for sin vaksine.

