Drømmer du om et spartansk liv med grønne, frodige sletter, vill natur, tosomhet og Atlanterhavet som nærmeste nabo?

Great Basket Island er den største av øyene som utgjør Basketøyene, Irlands vestligste punkt. Det finnes ingen fastboende på øya, ikke strøm, ikke internett og ikke varmtvann. All matlaging og den lille elektrisiteten som finnes må gjøres med gass.

Nå kan øylivet bli virkelighet. Et turistselskap som driver turer til øya søker nå to personer til å drive et vandrehjem og en kafé på den forlatte øya.

** Job Vacancy **

A unique position required - looking for long term management of Island Accommodation and Coffee Shop. Couple or two friends.

1st April 2020 - October 2020 accommodation and food provided.

Email Alice on info@greatblasketisland.net for more information pic.twitter.com/RJFfrr4QDH