Zelenskyj: Krigen kan ikke avsluttes med et papirark

Donald Trump hevdet søndag at Zelenskyj ønsker en avtale for å få slutt på krigen i landet.

– Zelenskyj og Ukraina ønsker å inngå en avtale og få en slutt på denne galskapen, skriver Trump på sin egen Truth Social-plattform.

– Det bør straks inngås en våpenhvile, og forhandlinger må innledes. Altfor mange liv går helt meningsløst tapt, altfor mange familier blir ødelagt. Dersom dette fortsetter, kan det utvikle seg til å bli noe langt større og verre, skriver Trump.

Trump og Zelenskyj møttes lørdag i Paris der de begge deltok under gjenåpningen av Notre-Dame-katedralen.

Zelenskyj understreker at krigen i Ukraina ikke kan avsluttes kun med noen underskrifter på et papirark, men at det også kreves garantier for at en avtale ikke brytes.

– Vi ønsker alle sammen fred. Men det er svært viktig for oss at freden blir rettferdig for oss alle, og at Russlands president Vladimir Putin og eventuelt andre aggressorer aldri mer får komme tilbake, sier han på sin egen nettside.

