Zelenskyj: 43.000 ukrainske soldater er drept siden den russiske invasjonen

Ukraina har tidligere vær tilbakeholden med å opplyse om hvor mange som er drept og såret i krigen.

Tallet president Volodymyr Zelenskyj opplyser om, er lavere enn vestlige anslag.

The Economist, som løpende analyserer tapstall basert på etterretningsrapporter og en rekke andre kilder, anslo nylig at mellom 60.000 og 100.000 ukrainske soldater er drept, og rundt 400.000 soldater er såret i krigen.

Russiske tap

Mellom 106.000 og 140.000 russiske soldater er drept i krigen, anslår The Economist, men understreker at det anslaget bygger på opplysninger fram til juli i år.

Minst fire ganger så mange russiske soldater er såret i krigen, anslår tidsskriftet.

Russiske styrker har de siste månedene rykket fram og erobret nye områder øst i Ukraina, men prisen skal ha vært høy og svært mange soldater skal ha blitt drept.

Flere anslag

The Wall Street Journal viste i august til et hemmeligstemplet ukrainsk anslag som konkluderte med at rundt 80.000 ukrainske soldater var drept og 400.000 såret i krigen.

Zelenskyj benektet dette og sa da at det var «færre enn 80.000» som var drept.

Avisen viste samtidig til anslag fra vestlig etterretning om at nærmere 200.000 russiske soldater var drept og rundt 400.000 var såret i krigen.

