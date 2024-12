Støre om Syria: – En historisk dag

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det er en historisk dag at dette regimet har falt, det er det helt tydelig at det har. Samtidig er det en dramatisk situasjon fordi det hersker stor usikkerhet nå om hvilken vei Syria går, sier Støre i et intervju med TV 2.

Selv om flere syriske flyktninger feirer i gatene flere verden rundt, påpeker han at det også er en lang vei til stabilitet i Syria.

– Statssammenbrudd som dette er langt på vei aldri oppskriften på stabilitet, sier Støre.

