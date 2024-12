Svensk rapper skutt og drept i juni – kan vinne ny musikkpris neste måned

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Den svenske rapperen er nominert til P3 Guld for første gang – og det posthumt, men rakk å vinne en Grammis-pris for Årets hiphop i mai i år.

Nominasjonene til svenskenes P3 Guld ble offentliggjort mandag. Prisutdelingen foregår 22. januar neste år, skriver SVT.

Flest nominasjoner med fire har Benjamin Ingrosso, mens Amanda Bergman, Molly Sandén og bandet Terra følgere etter med tre. Miriam Bryant og Robyn har to nominasjoner å vise til.

Programleder for P3 Guld-gallaen, Christopher Garlind, sier at det eneste stadig tilbakevendende punktet i denne svenske musikkprisens historie er at det alltid blir drama.

– Jag håper virkelig det blir slik i år også, sier han til TT.