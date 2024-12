Meldinger om titalls drepte eller sårede i israelsk angrep i Nord-Gaza

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Ifølge nødetater på Gazastripen var det et boligområde i Tal Al-Zaatar som ble rammet av angrepet lørdag kveld. Men detaljer er foreløpig ikke kjent.

Det israelske forsvaret (IDF) opplyser at det ikke er kjent med at det har vært gjennomført noe angrep i dette området, men at forsvaret skal se nærmere på opplysningene.

Tidligere lørdag ble en israelsk soldat drept i kamp nord på Gazastripen, opplyser IDF.

Israelske styrker innledet offensiven mot Hamas på Gazastripen etter at Hamas og andre militante grupper angrep Israel 7. oktober i fjor.