Politiet benekter at de sitter på bevis i JonBenét-saken

True crime-dokumentaren tar for seg drapet på JonBenét Ramsey i romjulen 1996 og gransker saken på nytt, deriblant medienes og politiets feiltrinn.

Den hadde USA-premiere på strømmetjenesten 25. november, noe som fikk politiet i Boulder, Colorado til å fremskynde sin årlige oppdatering i saken, melder AP.

Seks år gamle JonBenét Ramsay ble drept 25. eller 26. desember for 28 år siden. Dokumentaren hevder at det finnes holdbare bevis og spor om drapet som politiet ikke har fulgt opp – men det benekter politisjefen i Boulder, Steve Redfearn, ifølge AP.

I en videouttalelse sier Redfearn at man håper nyhetsdekning og dokumentarer om drapet kan få fram nye ledetråder men at man må være forsiktige med hva man deler for å verne om en eventuell fremtidig rettssak.

JonBenéts far, John Ramsay, stiller opp i Netflix-dokumentaren. Han sier han ønsker at flere gjenstander skal DNA-testes, og andre testes på nytt, og at resultatene bør legges inn i en slektsdatabase.

«Cold Case: Who Killed JonBenét Ramsey» er foreløpig ikke tilgjengelig i Norge.

