FN: 45 soldater i Libanons regjeringshær drept

FNs fredsbevarende styrke i Libanon (Unifil) kaller drapene på libanesiske regjeringssoldater «et flagrant brudd» på folkeretten.

– Unifil er alvorlig bekymret over de mange angrepene mot den libanesiske hæren på libanesisk territorium, til tross for at de har gjort det helt klart at de ikke er involvert i den pågående konflikten mellom Hizbollah og Israel, heter det i en kunngjøring.

Minst 3768 mennesker er ifølge Libanons helsedepartement drept og 15.699 såret i de israelske angrepene, de fleste siden september da Israel trappet opp bombingen og satte inn bakkestyrker.

