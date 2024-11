Ennå ingen klimaavtale på toppmøtet i Baku

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Et utkast til avtale innebærer at det skal framskaffes 250 milliarder dollar årlig fra neste år.

Det er over dobbelt så mye som det forrige målet vedtatt for 15 år siden om 100 milliarder dollar, men langt fra de over 1000 milliarder dollar som eksperter sier er nødvendig.

Afrikanske land kaller summen fullstendig utilstrekkelig, mens Norges fungerende klimaminister Tore O. Sandvik mener tallet er veldig høyt.

På møtet i Aserbajdsjans hovedstad Baku har fattige land krevd 1300 milliarder dollar per år – skaffet til veie av rike land.

Konferansen skulle vært over fredag, og arbeidere har allerede begynt å demontere salene. Men samtidig fortsatte møtene.

– Vi jobber fortsatt hardt, sa USAs klimautsending John Podesta til AP klokka 4 om morgenen.

Les også: Sandvik tror på mulig løsning på klimatoppmøtet