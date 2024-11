Drapsmann henrettet med nitrogengass i Alabama

Grayson (49) skjelte ut vokterne og gjorde obskøne håndbevegelser før han ble spent fast med stropper og påsatt en blå maske i fengselet i Atmore i den sørlige delen av Alabama.

Det er tredje gang Alabama tar i bruk den omstridte henrettelsesmetoden. Graysons advokater forsøkte å stanse henrettelsen ved å vise til at metoden ikke fører til umiddelbar bevissthetstap slik myndighetene hevder, men alle anker ble avvist.

Grayson ble dømt til døden for drapet på en kvinne som haiket i 1994. Han var en av fire tenåringer som ble dømt for drapet. To av de andre var under 18 og kunne ikke dømmes til døden, mens den fjerde fikk en livstidsdom.