Omfattende politirapport viser overgrepsanklage mot Trumps forsvarsministervalg

Kvinnens beretning, vitneforklaringer og Hegseths egen forklaring kommer fram i en 22 sider lang etterforskningsrapport fra politiet, som har blitt offentliggjort nå.

Ifølge rapporten fortalte kvinnen at Hegseth tok telefonen hennes og blokkerte døren til hotellrommet de var på og nektet henne å forlate det før overgrepet. Politiet fikk først vite om saken av en sykepleier som ringte dem etter at kvinnen ba om en overgrepsundersøkelse.

Kvinnen fortalte helsepersonellet at hun trodde hun hadde blitt utsatt for et overgrep fem dager før, men at hun ikke husket så mye da hun trodde noe hadde blitt puttet i drikken hennes før hun endte opp på hotellrommet med Hegseth.

Rapporten førte ikke til straffeforfølgelse, men politiet sendte den videre til statsadvokatens kontor.

Hegseth forklarte på sin side at den seksuelle omgangen med kvinnen skjedde med samtykke. Ifølge advokaten hans betalte Hegseth kvinnen i 2023 for å unngå søksmål.

