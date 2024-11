Korallrev dør i rekordstort omfang i Australia

De frykter at resten av korallrevet, som ligger ved østkysten av Australia, kommer til å lide samme skjebne.

Ifølge Australian Institute of Marine Science (AIMS) viser undersøkelser av tolv korallrev at opptil 72 prosent av korallene er døde. Utviklingen skjer som følge av to sykloner, oversvømmelser og en sommer med omfattende bleking, en prosess som ifølge forskerne skyldes at koraller blir stresset, blant annet som følge av økt havtemperatur.

AIMS har drevet med registreringene i 39 år og aldri tidligere har de vist at så mye koraller dør i løpet av ett år.

Lederen for naturvernorganisasjonen WWF Australia sier at hans verste frykt er blitt virkelighet.

– Great Barrier Reef kan slå tilbake, men det er grenser for dens motstandsdyktighet. Det kan ikke bli herjet med på denne måten gang på gang. Vi nærmer oss raskt ett vippepunkt, sier Richard Leck.

Australia er en av verdens største eksportører av gass og kull og har kun nylig vedtatt mål om å bli karbonnøytralt.

