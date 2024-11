Minst 29 drept i israelske flyangrep i Libanon

Minst åtte ble drept i et angrep mot Baalshmay, opplyser Libanons helsedepartement. Tidligere sa en ikke navngitt libanesisk sikkerhetskilde at et ukjent antall mennesker var drept i et angrep mot en enebolig i dette området, som ligger utenfor Hizbollahs kjerneområder.

I tillegg er minst to personer drept i Hermel-regionen nordøst i Libanon. I byen Joun, som ligger sør for Beirut, ble minst 12 personer drept.

Samtidig gjennomførte Israel en rekke luftangrep mot de Hizbollah-dominerte forstedene sør for Beirut, to av disse var landsbyene Tefahta og Roumin, der minst sju personer ble drept. Tefahta ligger rundt 25 kilometer fra Libanons grense til Israel.

Tirsdagens angrep var noen av de mest omfattende på dagtid siden Israels forsvarsminister sa at det er uaktuelt med en våpenhvile før Israel har nådd sine mål.

På forhånd varslet Israel angrep mot tolv ulike steder. I en melding i sosiale medier fikk innbyggerne beskjed om at de befant seg i nærheten av Hizbollah-anlegg, og at de måtte evakuere.

Tirsdag har også to israelere blitt drept i den nordlige byen Nahariya etter rakettangrep som krysset grensen fra Libanon.