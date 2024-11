Titusener feiret Berlinmurens fall

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Berlinere og tilreisende feirer på ulikt vis med blant annet utendørskonserter, kunstutstillinger og offentlige arrangementer både lørdag og søndag.

– Det var en lykkens dag som vi tyskere fortsatt er takknemlige for, sier Tysklands statsminister Olaf Scholz om 9. november 1989.

Berlinmuren ble oppført i 1961 og markerte i 28 år hvor skillelinjen gikk under den kalde krigen mellom amerikanere og sovjetere. Den ble bygd på rekordtid av myndighetene i DDR for å beskytte innbyggerne mot forfall og ideologisk smitte fra vest og for å stanse flukten vestover.

I dag er det bare noen hundre meter igjen av den 156,4 kilometer lange muren rundt den kapitalistiske enklaven Vest-Berlin som fortsatt står, hovedsakelig som et turistmål.

– Oppretthold friheten, for uten frihet er alt annet ingenting, sa Berlins ordfører Kai Wegner på det offisielle arrangementet ved Berlinmurens minnesmerke.