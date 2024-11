Norge ber om stans i våpenforsendelsene til Israel

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

52 land, blant dem Norge, har ifølge Al Jazeera og flere andre medier undertegnet et brev som er oversendt til FNs generalsekretær António Guterres.

Brevet er også stilet til Storbritannia, som for tiden har presidentskapet i Sikkerhetsrådet, og til presidenten i FNs hovedforsamling.

Tyrkisk initiativ

Kravet om øyeblikkelig stans i alt salg av våpen og ammunisjon til Israel er et tyrkisk initiativ.

– Vi ber alle land stoppe salg av våpen og ammunisjon til Israel, sa Tyrkias FN-ambassadør Ahmed Yildiz da han sammen med representanter fra de øvrige signaturstatene overleverte brevet tidligere i måneden.

– Vi må ved enhver anledning gjenta at å selge våpen til Israel er medvirkning til folkemord, sa han.

Eneste vestlige land

Norge er det eneste vestlige landet som har sluttet opp om det tyrkiske initiativet.

Brevet til FN er undertegnet av land som Kina, Russland, Iran, Indonesia, Sør-Afrika, Qatar, De forente arabiske emirater, Russland, Brasil, Mexico og Egypt.

Tall fra Stockholm International Peace Research Institute (Sipri) viser at USA mellom 2019 og 2023 sto for 69 prosent av alle våpenleveranser til Israel, mens Tyskland sto for 30 prosent.