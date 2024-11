Musk deltok i Trumps Zelenskyj-samtale

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Under den 25 minutter lange samtalen sa Trump til Zelenskyj at han ville støtte Ukraina, uten å gi flere detaljer. Ifølge kilder til Axios skal han også ha sagt at han ønsket å gi diplomati en sjanse.

Elon Musk skjøt inn i samtalen og fortalte at han ville fortsette å støtte Ukraina gjennom sine Starlink-satellitter.

Tre kilder tett på Zelenskyj forteller til avisen at Ukrainas president følte samtalen gikk bra.

Det er ventet at Musk er aktuell for en posisjon i Trumps påtroppende regjering i USA.

Trump har tidligere vært kritisk til USAs økonomiske og militære støtte til Ukraina.