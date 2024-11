Diddy ber om løslatelse mot kausjon igjen – vil betale 50 millioner dollar

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Rapperen har tidligere i den rettslige prosessen bedt om å bli løslatt umiddelbart, uten hell. Han sitter fortsatt i varetekt i et Brooklyn-fengsel.

I et forsøk på å komme seg ut foreslår Diddy gjennom forsvarer Alexandra Shapiro en kausjonspakke på 50 millioner dollar. Den foreslåtte pakken er basert på en obligasjon på rapperens Miami-villa, med en anslått verdi på 48 millioner dollar.

Forslaget fra Shapiro innebærer overvåking døgnet rundt og null kontakt med de påståtte ofrene eller vitnene i saken.

Diddy mener han er uskyldig i saken mot ham. Han er tiltalt for seksuelle overgrep, kroppsskade og utpressing i en sak der føderale myndigheter beskylder ham for å drive et «sexforbryterimperium».