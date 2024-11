Valgdeltakelsen i USA nær rekorden fra 2020

Mens de siste stemmene fortsatt telles, har Washington Post analysert data fra Associated Press og Election Lab ved University of Florida. De anslår at valgdeltakelsen vil ende på 65 prosent, tett opp under rekorden på 66 prosent ved presidentvalget i 2020.

I åtte delstater er det ventet at valgdeltakelsen blir den høyeste siden 1980, som er det første året med tilgjengelig statistikk på delstatsnivå. Blant dem som kan sette ny rekord, er det blant annet flere vippestater.

I Wisconsin ligger deltakelsen 1 prosentpoeng høyere enn den forrige rekorden fra 2004, da 75 prosent – 3 av 4 – stemte. Et knapt flertall av dem stemte på demokraten John Kerry, som tapte da George W. Bush sikret seg gjenvalg.

Mange forhånds- og poststemmer ledet an på veien mot høy deltakelse in rekke stater. I Michigan var det flere forhåndsstemmer i år enn i 2020, da pandemien gjorde at mange delstater gjorde det lettere å stemme per post. Også andre delstater ligger nær tallene fra 2020.

