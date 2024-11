Dansk påtalemyndighet: Terrorsiktede svensker ville skade eller drepe personer ved Israels ambassade

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Angrepet mot den israelske ambassaden i Hellerup i København ble gjennomført natt til 2. oktober i år. Få dager senere ble de svenske tenåringene, som er 17 og 19 år, siktet for terrorlovbrudd.

Håndgranater ble kastet mot ambassaden, men endte opp på en balkong tilhørende et hus i nærheten av ambassaden. Påtalemyndigheten slår nå fast at de mener at hensikten var å skade eller drepe personer ved ambassaden.

Både norsk, svensk og dansk etterretningstjeneste har tidligere sagt at de undersøker mulige forbindelser til Iran etter eksplosjonene.

Torsdag er det rettsmøte bak lukkede dører i Københavns Byret. En dommer skal avgjøre om terrormistanken er sterk nok til at tenåringene kan varetektsfengsles. Tidligere har de vært varetektsfengslet for overtredelse av våpenloven og for å ha forårsaket eksplosjonene.

Begge to nekter straffskyld.

Påtaleansvarlig Søren Harbo mener det er fortsatt er en eller flere gjerningspersoner som er på frifot.

– Det er ikke mulig å forestille seg at de har gjennomført denne handlingen alene. Det må være noen flere gjerningsmenn, sa han i rettsmøtet torsdag.

Les også: Har levd med kreft i åtte år: – Sjekk doskåla når du er på toalettet

Les også: Skolefraværforsker om generasjon «bomullsbarn»: – For enkelt (+)

Les også: Metoden som forbløffer: Denne fastlegen får folk til å gå på jobb