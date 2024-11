Børshopp i New York etter Trump-seier

Den bredt sammensatte indeksen på New York-børsen steg med 2,5 prosent. Industriindeksen Dow Jones gikk opp 3,6 prosent, mens hovedindeksen på den teknologitunge Nasdaq-børsen økte med 3 prosent.

Blant selskapene som gjorde det bra var Tesla, som ledes av Trump-venn Elon Musk. Elbilprodusenten gikk opp nesten 15 prosent. Trumps eget medie- og teknologiselskap, som står bak det sosiale mediet Truth Social, var onsdag ettermiddag opp 5,9 prosent etter et hopp på hele 35 prosent rett etter at børsen åpnet.

Også flere banker hadde en god dag på børsen, og finanssektoren var den delen av S&P-indeksen som økte mest. JPMorgan Chase steg 11,5 prosent, One Financial gikk opp 15 prosent og Discover Financial gjorde et hopp på hele 20,2 prosent.

Utenom børsen nådde Bitcoin en ny toppnotering på 76.480 dollar, men gikk deretter noe tilbake til 76.100.

Samtidig som finansmarkedene fikk seg en opptur, øker også bekymringen for at Trumps politikk vil føre til økt prisvekst fremover.

Det er likevel ventet at sentralbanken Federal Reserve vil se bort fra valgresultatet og konsentrere seg om tilstanden i amerikansk økonomi når de holder rentemøte denne uken. Det er ventet at de kommer med et nytt kutt på 0,25 prosentpoeng.