Erdogan fremmer tettere bånd til sentralasiatiske land

Uttalelsen kom under toppmøtet i Organisasjonen av tyrkiske stater (OTS), et fellesskap for de såkalte tyrkisktalende statene, i Kirgisistans hovedstad Bisjkek. Erdogan sier Tyrkia skal ta organisasjonen videre, som et ledd i konkurransen med Russland og Kina om innflytelse i Sentral-Asia.

OTS består av Tyrkia, Aserbadsjan, samt de fire tyrkisktalende statene Kasakhstan, Kirgisistan, Turkmenistan og Usbekistan. Nord-Kypros, som kun anerkjennes av Tyrkia, er også med, mens Ungarn har observatørstatus grunnet sine historiske bånd til folkegruppene.

Tyrkia legger vekt på de kulturelle, språklige og religiøse båndene til regionen. Erdogan har også lovprist en avtale innad i organisasjonen om å erstatte de kyrilliskbaserte alfabetene i de sentralasiatiske statene med latinskbaserte varianter.

Les også: Har levd med kreft i åtte år: – Sjekk doskåla når du er på toalettet

Les også: Skolefraværforsker om generasjon «bomullsbarn»: – For enkelt (+)

Les også: Metoden som forbløffer: Denne fastlegen får folk til å gå på jobb