Hundrevis av britiske politifolk sparket

Tall som ble lagt fram tirsdag, gjelder de tolv månedene fram til mars i år. Antall politifolk som har måttet slutte har økt med 50 prosent fra året før, da 394 måtte forlate etaten.

I det siste årets statistikk inngår blant annet 74 politifolk som fikk sparken på grunn av seksuelle overgrep eller upassende opptreden. Ytterligere 18 måtte gå etter å ha blitt tatt med overgrepsmateriale av barn.

Britisk politi er har vært inne i en omdømmekrise siden 2021, da Sarah Everard ble bortført, voldtatt og drept av en politimann i London. Han ble senere dømt til livstid fengsel.

Enn annen London-politimann fikk 36 livstidsdommer for til sammen 71 seksuallovbrudd, inkludert voldtekt av tolv kvinner.

Uærlighet er den vanligste årsaken til at politifolk tvinges ut. Hele 125 av avskjedigelsene skyldes dette. 71 måtte gå etter å ha opptrådt diskriminerende.

Polititopp Tom Harding sier det er «enormt skuffende å se at et antall politifolk opptrer på et nivå langt unna den standarden vi krever, og som publikum har rett til forvente.

Samtidig mener han de mange sakene viser at det er «effektive og robuste prosedyrer på plass for rask avsløring og håndtering» av dem som ikke holder mål.

– Deres atferd sverter politiet og svekker tilliten hos publikum.

Drøyt 147.000 mennesker er ansatt i 43 ulike politietater i England og Wales.

