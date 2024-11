Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Valgkampen i 2024 har vært utsatt for en bølge av desinformasjon uten sidestykke fra utenlandske aktører, sier Easterly, som er direktør for Cybersecurity and Infrastructure Agency (CISA). Etaten er underlagt sikkerhetsdepartementet i Washington.

Til tross for det mener hun at denne aktiviteten ikke vil ha noe å si for utfallet av tirsdagens presidentvalg.

Les også: «Orakelet» ryster Donald Trump: – Hun har en veldig god historikk

Les også: Kampen om Kongressen: – Lite å frykte (+)