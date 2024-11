Instagram-stjerne avlivet i New York

Peanut hadde 545.000 følgere på Instagram. Det tamme svarte ekornets eventyr, alt fra å spise vafler til å vise seg i små kostymer, ble fulgt med glede verden rundt.

Det var New York-innbyggeren Mark Longo som reddet ekornet etter at han så Peanuts mor bli drept av en bil. Peanuts var da en liten baby og måtte fôres med flaske. Longo forsøkte deretter å slippe Peanut ut i naturen igjen. Det endte ikke som forventet. Ekornet mistet en del av halen og kom tilbake til Longo.

Der bodde det i sju år og ble Instagram-stjerne på kontoen peanut_the_squirrel12.

Nå har Longo kunngjort at ekornet er blitt avlivet.

– Internett, dere VANT. Dere tok et av de utroligste dyrene fra meg på grunn av egoisme. Til gruppen med folk som ringte til miljømyndighetene i delstaten New York: Det finnes et eget helvete for dere, skriver Longo på Instagram.

Han skriver videre at han er sjokkert, i vantro og føler avsky, fordi «de siste sju årene har Peanut vært min beste venn».

Myndighetene opplyste fredag at Peanut, samt en ikke navngitt vaskebjørn som også bodde hos Longo, var blitt anskaffet på ulovlig vis og at de to dyrene ble avlivet onsdag på grunn av rabies-fare og for å teste dyrene for rabies.

Peanut fikk siste stikk på mer enn én måte, ved å bite en av personene som skulle håndtere dyrene etter beslagleggelsen.

Les også: Nav-forskere peker på én hovedgrunn til uføreeksplosjonen blant unge (+)

Les også: Har levd med kreft i åtte år: – Sjekk doskåla når du er på toalettet