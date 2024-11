Etterforskning av Trump-uttalelse om å rette våpen mot Liz Cheney

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Arizonas justisminister Kris Mayes opplyser at Trumps uttalelser skal etterforskes for å finne ut om de kan være i strid med delstatens lovverk, melder Forbes.

– Jeg har bedt min stabssjef om å se på uttalelsen, og analysere om den kvalifiserer som en drapstrussel etter Arizonas lovverk, sier Mayes til en lokal TV-kanal.

Bakgrunnen er at Trump i en samtale med tidligere Fox News-programleder Tucker Carlson på et møte i Glendale i Arizona torsdag langet ut mot den tidligere republikanske kongresspolitikeren Liz Cheney.

– Radikal krigshauk

Trump kalte Cheney en «radikal krigshauk», et uttrykk som tilsvarer «krigshisser». Ifølge Trump ønsket Cheney stadig å starte nye kriger.

– La oss plassere henne med en rifle så hun står der med ni geværløp som skyter mot henne, sa Trump.

– La oss se hva hun synes om det. Du vet, når våpen er rettet mot ansiktet hennes, fortsatte han.

Uttalelsen ble i noen medier tolket som at Trump foreslo å sette Cheney foran en eksekusjonspelotong og henrette henne. Det avvises av Trumps valgkampstab, som i stedet knytter uttalelsen til Cheneys utenrikspolitikk.

– Trump har hundre prosent rett i at krigshissere som Liz Cheney er svært raske med å starte kriger og sende amerikanere for å krige i dem, i stedet for å gå i kamp selv, sier Trumps talsperson Karoline Leavitt.

– Diskvalifisert

Demokratenes presidentkandidat Kamala Harris kommenterte Trump-uttalelsen under et besøk i Madison i Wisconsin. Til journalister sa Harris at Trump «har økt den voldelige retorikken sin» når han «i detaljer foreslår at gevær bør rettes mot tidligere kongressrepresentant Liz Cheney».

Ifølge Harris har Trump med dette diskvalifisert seg selv som egnet til å lede landet.

– Dette må være diskvalifiserende. Enhver person som vil være USAs president, og som bruker en slik form for voldelig retorikk, er åpenbart diskvalifisert, og ukvalifisert, til å være president, sa Harris, ifølge The New York Times.

Gransker ordbruken

Justisminister Kris Mayes i Arizona sier at det så langt ikke er klart om Trumps uttalelse omfattes av ytringsfrihet eller om den kan regnes som en trussel i strid med loven.

– Det er det som er spørsmålet, om kommentaren gikk over streken. Den er svært bekymringsfullt. Den er av den typen ting som hisser folk opp, og som gjør situasjonen vår i Arizona og andre delstater farligere, sier Mayes.

Cheney selv svarte på Trumps våpen-uttalelse fredag:

– Det er sånn diktatorer ødelegger frie nasjoner. De truer dem som taler dem imot, med døden, sa hun.

– Vi kan ikke overlate ansvaret for landet og friheten vår til en smålig, hevngjerrig, ondskapsfull og ustabil mann som ønsker å bli en tyrann, la hun til.

Trump gjentok kritikken

På et valgmøte i Michigan fredag kritiserte Trump Cheney på nytt. Han kalte henne en «katastrofe», og sa:

– Hvis man noen gang skulle plassere henne på slagmarken, ville hun vært den første til å feige ut. Hun ville ikke ha kjempet. Hun ville ha feiget ut så raskt, sa Trump, som fortsatte:

– Og hvis dere gir henne et gevær, la henne kjempe selv. Hvis dere noen gang gjør det, kommer hun ikke til å klare seg særlig bra, sa Trump, ifølge The New York Times' gjengivelse fra valgmøtet.

Strid om tolkningen

Blant dem som tilsynelatende tolket Trumps uttalelse torsdag som et forslag om å henrette Cheney, er en talsperson for Kamala Harris. Talsperson Ian Sams hevdet at Trump snakket om å «sende en framtredende republikaner til eksekusjonspelotongen».

Samtidig har andre Trump-kritikere konkludert med at denne tolkningen trolig ikke er rett. Analytiker Jonah Goldberg hevdet først på TV-kanalen CNN at Trump hadde snakket om en henrettelse, men erkjente senere å ha tatt feil.

Tidligere ble Cheney regnet som en kommende stjerne blant Republikanerne, men hun ble kastet ut av ledelsen og tapte plassen i Kongressen etter å ha kommet med kraftig kritikk av Trump. Bakgrunnen var at Trump nektet å godta valgresultatet i 2020.

Cheney gikk i bresjen for å stille Trump for riksrett, og i forrige måned sa den tidligere kongressrepresentanten at hun skal stemme på Kamala Harris.

Les også: Har levd med kreft i åtte år: – Sjekk doskåla når du er på toalettet

Les også: Skolefraværforsker om generasjon «bomullsbarn»: – For enkelt (+)

Les også: Metoden som forbløffer: Denne fastlegen får folk til å gå på jobb