Svensk barneboksuksess går til filmen med norsk animasjonshjelp

Den svenske barnebokserien, som også er oversatt til norsk, handler om Lisa som oppdager sine superkrefter og tar opp kampen mot både kriminelle – og mobbere. Den er skrevet av Agnes og Elias Våhlund.

Nå skal den bli animasjonsfilm i Sverige for sju- til tolvåringer, og om bord er norske Qvisten Animation og Rasmus A. Sivertsen.

– «Håndbok for superhelter» er en veldig kul bokserie. Dette er en norsk-svensk samproduksjon, der Qvisten er co-produsent. Patrik Forsberg er hovedregissør, og jeg er animasjonsansvarlig, sier Sivertsen til NTB.

Selv sto Rasmus A. Sivertsen bak «Helt super» (2022), animasjonsfilmen om Hedvig som arver en superhelttittel, men ikke har noen superheltevner. Det var Qvistens første originalhistorie – og huskes av mange for oppstyret den skapte da den skulle vises på Berlinalen i fjor, og en antirasistisk organisasjon protesterte og stoppet visningen.

– Da vi lagde «Helt Super» var «Håndbok for superhelter» et referanseverk for oss, blant annet når det gjaldt å få fram nye rollemodeller og budskapet om at alle har en superkraft i seg. Så dukket den opp nå – og det er gøy, sier Sivertsen om «Handbok för superhjältar – Röda Masken», som svenske Stiller Studios lager.

Selv gleder Rasmus Sivertsen seg til januarpremieren på noe så sjeldent som en voksenanimasjon – nemlig «Spermageddon», der Tommy Wirkola er hovedregissør.

– Voksenanimasjon er det veldig lite av her hjemme, så fantastisk gøy at det skjer, sier Sivertsen.

