Flommen i Spania: Frykter enda høyere dødstall

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Så langt er 95 mennesker bekreftet døde i flommen og styrtregnet sørøst i Spania.

Myndighetene har ikke opplyst hvor mange som fortsatt er savnet og ikke gjort rede for. Ministeren Angel Victor Torres advarte onsdag kveld om at mange er savnet og at antall døde derfor vil fortsette å stige.

Redningsmannskaper fortsatte torsdag letingen etter overlevende og døde. Rundt tusen soldater er satt inn i arbeidet for å bistå politi og brannvesen.

Et av områdene som er hardest rammet, er forstaden Paiporta utenfor Valencia. Her er rundt 40 mennesker bekreftet døde. Blant dem er en kvinne med en baby som ble skylt av gårde av flomvannet.

I deler av Valencia falt det tirsdag like mye regn på åtte timer som det vanligvis gjør i løpet av et helt år. Ifølge nyhetsbyrået AP er flommen den verste naturkatastrofen som har rammet Spania så langt dette århundret.

Mange steder i verden kommer styrtregn hyppigere på grunn av klimaendringene. Flere forskere har knyttet styrtregnet i Valencia til økte temperaturer i atmosfæren og i Middelhavet.

Spanske meteorologer advarer om at kraftig regn torsdag kan ramme provinsen Castellon, som ligger litt lenger nord.

Les også: Nav-forskere peker på én hovedgrunn til uføreeksplosjonen blant unge (+)

Les også: Har levd med kreft i åtte år: – Sjekk doskåla når du er på toalettet

Les også: Skolefraværforsker om generasjon «bomullsbarn»: – For enkelt (+)