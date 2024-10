FN: Internasjonal styrke lykkes ikke med å stagge voldsspiralen i Haiti

– Sikkerhetssituasjonen er stadig ekstremt sårbar, med nye og akutte tilfeller av ekstrem vold, sier Maria Isabel Salvador, som er FNs generalsekretær António Guterres’ spesialutsending til landet, til AFP.

Uttalelsen kommer noen uker etter at 115 sivile ble drept og flere titall skadet i et gjengangrep mot byen Port Sonde sentralt i landet.

Salvador omtaler angrepet som «skrekkinnjagende og brutalt», og nevner også en rekke angrep i hovedstaden Port-au-Prince. Videre slår hun fast at jenter og kvinner i landet utsettes for seksuell vold av en «makeløst brutal» sort.

Håpløs situasjon

Mer enn 700.000 mennesker er internt fordrevet, en økning på 22 prosent de siste tre månedene, ifølge Salvador. Hun sier at «den humanitære situasjonen er enda mer forferdelig».

– Haitiere fortsetter å lide rundt om i landet mens de kriminelle gjengenes aktiviteter eskalerer og sprer seg videre fra Port-au-Prince. De sprer redsel og frykt og overvelder det nasjonale sikkerhetsapparatet, sier Salvador.

FN bekymrer seg særlig for barna, som utgjør halvparten av den fordrevne befolkningen og også står i fare for å bli rekruttert av gjengene. Leder Catherine Russell for FNs barnefond (Unicef) anslår at mellom 30 og 50 prosent av medlemmene i de kriminelle gjengene er barn.

– De brukes som informanter, kokker og sexslaver og blir tvunget til å utøve vold, sier hun.

Samtidig som situasjonen er forferdelig for vanlige haitiere, tar landets justisdepartement til orde for styrket sikkerhet rundt statsminister Garry Conille og andre i regjeringen.

Departementet opplyser at det har informasjon om at de kan bli angrepet av ikke-navngitte aktører som har til hensikt å skape trøbbel og panikk i landet.

Underfinansiert hjelpeoppdrag

Den FN-støttede flernasjonale styrken som forsøker å hjelpe til med å slå ned gjengene i landet, begynte oppdraget sitt i sommer.

I en nylig rapport påpekte Guterres at styrken og haitisk politi var i gang med flere operasjoner, men at mangel på ressurser og personell skaper utfordringer.

Oppdraget fikk nylig mandatet forlenget med ett år. For øyeblikket er rundt 430 politibetjenter og soldater, stort sett kenyanere, utstasjonert. Det ventes rundt 600 ytterligere folk fra Kenya, men oppdraget er stadig underfinansiert, ifølge Salvador.

