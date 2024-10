– Terrorangrep i Tyrkia

Det ble meldt om både eksplosjoner og skyting utenfor hovedkontoret til luftfarts- og forsvarsselskapet Tusas onsdag ettermiddag.

TV-bilder viser en stor sky av røyk som stiger opp ved hovedkontoret, som ligger fire mil utenfor Tyrkias hovedstad Ankara.

Innenriksminister Ali Yerlikaya skriver på X at det dreier som et terrorangrep, og at flere er drept og såret. Ifølge TV-kanalen Haberturk er det snakk om et selvmordsangrep. Men det er ikke bekreftet. Det er heller ikke kjent hvem som står bak angrepet.

Flere tyrkiske medier melder at gjerningspersonene kom i drosje til stedet under et vaktbytte. En av gjerningspersonene skal ha detonert en bombe mens de andre tok seg inn i bygget og begynte å skyte. Heller ikke disse opplysningene er bekreftet av politiet.

Ifølge CNN Türk er minst to personer drept og flere andre såret.

Et stort antall ambulanser og andre nødetater er på stedet. Ansatte ved selskapet har ifølge tyrkiske medier blitt ført til et sikkert område.

Tusas er et teknologisenter for design, utvikling og produksjon av luftfartssystemer i Tyrkia.